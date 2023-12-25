馬來西亞出現JN.1新冠變種病毒　專家憂聖誕新年假期加速擴散

JN.1新型冠狀病毒感染變種毒株在全球迅速傳播，流行率也逐漸上升，馬來西亞日前也發現這類病例。專家擔心它可能在聖誕節及元旦佳節期間加速擴散，因此提醒民眾注重防疫。馬國旅遊部長張慶信則反對政府恢復每日公布數據，以免影響旅遊業。



據報道，砂拉越大學社區健康與醫學研究所總監戴維佩雷拉博士星期天（12月24日）透露，當局星期四（21日）開始在砂拉越（Sarawak）檢測到JN.1病例。

他說，從砂拉越多個地區採集的61個樣本包括兩種變種毒株，其中JN.1佔49%，HK.3則佔26%。「這些樣本是從古晉和三馬拉漢地區採集的，詩巫也出現一些病例。」

圖為2002年3月12日，中國遊客從馬來西亞吉隆坡電訊塔眺望風景。（Getty）

世界衛生組織（WHO）之前將JN.1列為必須留意的Omicron（奧密克戎）變異株BA.2.86的亞分支，但在星期二（19日）將JN.1單獨列為「需要留意的變異株」（variant of interest）。

馬來亞大學研究顧問及名譽教授林世傑說：「JN.1感染的主要症狀與Omicron變種毒株相似，對於年長、免疫力低及患有糖尿病和心臟病等多種合併症的患者將有致命影響。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

