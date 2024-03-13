林家熙舊愛Kayan9896同新歡Marf拍同一廣告　網民：唔搵埋Locker?

撰文：金秀玲
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當初因《試當真》結緣的Kayan9896（吳家忻）和林家熙（Locker）曾經拍拖，但去年表示已分手，近日女方大方承認自己與「百億筍盤」馬桂烽（Justin）拍拖半年，對方是大生地產發展主席及行政總裁馬清偉與「Ball后」前妻薛芷倫所生的大仔，Kayan講起男友都好風騷，更指薛芷倫都喜歡自己的音樂。

Kayan9896早前被影到與馬桂烽拍拖，隨後便公開戀情。（網上圖片）
Kayan9896出席活動，大方承認與「百億筍盤」馬桂烽拍拖，但冇特別介卦舊愛與Marf的新戀情。（陳順禎攝）
Locker與Kayan9896曾拍拖，但如今兩人都已開始新戀情。（IG@locker_94）

與此同時，Locker亦被爆撻著COLLAR的邱彥筒（Marf），Kayan9896在活動上指，若前男友與Marf拍拖，便恭喜他們。其實兩女有很多相似之處，同樣膚色陽光，又是時尚界寵兒，獲不少大品牌青眛。

網民貼出一張Marf與疑似Locker的合照。（網上圖片）
Locker貼出的舊照所見，他（右）的打扮和上圖的男子一模一樣，都是同一件黑Tee及迷彩褲，證實與Marf身旁的是同一人。（IG@locker_94）
Kayan9896和Marf都是近年時尚界寵兒，前者就說自己曾在工作與對方碰面，但冇講感情事。（IG@_marifemarife_）

近日二人竟然拍同一個化妝品廣告，穿上襯到絕的黑色服裝，同樣走型格路線，被指是「新歡舊愛同場」。網民都認為品牌好識揀代言人同製造話題，留言問：「有冇用過同一個Locker？」、「有冇咁啱同場呀😂」、「點解唔搵埋Locker？」、「呢支野用完要放返入locker」

Marf與Kayan9896拍同一個廣告。（IG@inggradwantmusic）
Marf與Kayan9896拍同一個廣告，齊以黑色型格造型登場。（IG@kayan9896）
Marf與Kayan9896做同一個動作。（IG@kayan9896）
Kayan9896和Marf都有在MV中大展舞技。（IG@kayan9896）
網民讚這個品牌的Marketing，但就問為何不找Locker。（IG@kayan9896）
林家熙Locker。（IG@locker_94）
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