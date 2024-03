Kayan9896被爆戀薛芷倫「百億筍盤」大仔　將於男方旗下酒店開騷

Kayan9896(吳家忻)與林家熙(Locker)去年承認已分手,女方近日被爆戀上「百億筍盤」馬桂烽(Justin),亦即大生地產發展主席及行政總裁馬清偉與「Ball后」前妻薛芷倫所生的大仔,二人被影到一齊在銅鑼灣行商場,Kayan9896輕拍對方背脊,又疑似在電梯上拖手。

Kayan9896經「試當真」短片正式出道,連古天樂睇完都讚,其後她很快便成為時尚界寵兒,已減少幫試當真拍片。(IG@kayan9896)

Kayan的出道作令人驚艷,她當時獲封為「港版子瑜」。(YouTube@試當真)

Locker與Kayan9896於21年9月大方認愛,23年承認已分手。(IG圖片)

Kayan9896近日被影到與馬桂烽於銅鑼灣行商場。(網上圖片)

爆料者貼上幾張「野生捕獲」的合照,又指Kayan9896與Locker分手後,曾與某音樂人有過一段情,之後就與馬桂烽拍拖;而早前另有報道指馬桂烽是黃心美前男友,雖相差10年,但一度譜出姊弟戀。

馬桂烽(右一)曾與黃心美(右二)發展姊弟戀。(網上圖片)

Kayan9896雖然未有回應戀情,但昨日(3日)她在IG宣布即將搞Jazz音樂會,場地正正就是緋聞男友旗下的酒店!馬桂烽是本地精品酒店集團Yulan Group創辦人兼行政總裁,旗下有the Figo及the Arca兩間酒店,而今次Kayan9896的表演場地,就是後者的天台泳池,足見兩人關係非常密切。

馬桂烽(左)是「Ball后」薛芷倫大仔。(IG@ballqueen)

馬桂烽是本地精品酒店集團Yulan Group創辦人兼行政總裁,旗下有the Figo及the Arca兩間酒店。(資料圖片)

Kayan9896獲馬林烽厚愛,將於對方旗下的酒店the Arca天台舉行Jazz派對。(IG@kayan9896)

Kayan9896的《JAZZIN’ with kayan9896 MINI JAZZ MUSIC POOLSIDE PARTY》3月15日晚舉行,她在IG宣傳活動時說:「我近排去咗一個好好玩又好feel good嘅Jazz session好想大家同我一齊groove!所以搞左呢個empty pool party同大家一齊玩!希望我到時會見到你地❤️ it would be so much fun !!!」而購票途徑亦是Yulan Group官網。