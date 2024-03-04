Kayan9896被爆戀薛芷倫「百億筍盤」大仔　將於男方旗下酒店開騷

Kayan9896（吳家忻）與林家熙（Locker）去年承認已分手，女方近日被爆戀上「百億筍盤」馬桂烽（Justin），亦即大生地產發展主席及行政總裁馬清偉與「Ball后」前妻薛芷倫所生的大仔，二人被影到一齊在銅鑼灣行商場，Kayan9896輕拍對方背脊，又疑似在電梯上拖手。

Kayan9896經「試當真」短片正式出道，連古天樂睇完都讚，其後她很快便成為時尚界寵兒，已減少幫試當真拍片。（IG@kayan9896）

Kayan的出道作令人驚艷，她當時獲封為「港版子瑜」。（YouTube@試當真）

Locker與Kayan9896於21年9月大方認愛，23年承認已分手。（IG圖片）

Kayan9896近日被影到與馬桂烽於銅鑼灣行商場。（網上圖片）

爆料者貼上幾張「野生捕獲」的合照，又指Kayan9896與Locker分手後，曾與某音樂人有過一段情，之後就與馬桂烽拍拖；而早前另有報道指馬桂烽是黃心美前男友，雖相差10年，但一度譜出姊弟戀。

馬桂烽（右一）曾與黃心美（右二）發展姊弟戀。（網上圖片）

Kayan9896雖然未有回應戀情，但昨日（3日）她在IG宣布即將搞Jazz音樂會，場地正正就是緋聞男友旗下的酒店！馬桂烽是本地精品酒店集團Yulan Group創辦人兼行政總裁，旗下有the Figo及the Arca兩間酒店，而今次Kayan9896的表演場地，就是後者的天台泳池，足見兩人關係非常密切。

馬桂烽（左）是「Ball后」薛芷倫大仔。（IG@ballqueen）

馬桂烽是本地精品酒店集團Yulan Group創辦人兼行政總裁，旗下有the Figo及the Arca兩間酒店。（資料圖片）

Kayan9896獲馬林烽厚愛，將於對方旗下的酒店the Arca天台舉行Jazz派對。（IG@kayan9896）

Kayan9896的《JAZZIN’ with kayan9896 MINI JAZZ MUSIC POOLSIDE PARTY》3月15日晚舉行，她在IG宣傳活動時說：「我近排去咗一個好好玩又好feel good嘅Jazz session好想大家同我一齊groove！所以搞左呢個empty pool party同大家一齊玩！希望我到時會見到你地❤️ it would be so much fun !!!」而購票途徑亦是Yulan Group官網。