迪麗熱巴春晚「摔倒骨裂」忍痛繼續表演！意外片段曝光惹網民心痛

迪麗熱巴因為出身於新疆烏魯木齊，是中國維吾爾族女演員，因此一出道就以濃顏系長相圈粉無數。有「新疆美人」之稱、自幼學習多種舞蹈的她，今年也穿上族服登上了2024龍年央視春晚喀什分會場的舞臺，帶來一段十分精彩的舞蹈。但日前負責該場舞臺的總導演秦錚卻在電臺節目中透露，迪麗熱巴當晚在表演跳舞節目中間轉場的時候摔了一跤導致輕微骨裂，震驚許多網民，有關「迪麗熱巴春晚摔骨裂」的詞條也衝上熱搜榜。



根據總導演的說法，有網民找到了當時迪麗熱巴摔倒的片段，可以看到迪麗熱巴那晚從始至終都保持著燦爛笑容在舞臺上表演，從鮮紅服裝到肆意飛揚的舞姿都令人不禁讚歎：「好美好絕」。但就在結束上一段舞蹈後下場跑向後臺時，她不慎腳滑摔了一跤，不過很快的就站起身繼續往回走，當時看著並無大礙。總導演解釋：「我當時都不知道，有一些輕微的骨裂，但是當時我看了重播的鏡頭，熱巴就嘰裡咕嚕馬上就站起來，然後投身到了一段這個舞蹈的準備中」。對於迪麗熱巴的敬業精神，總導演感到十分佩服和感動，直言：「真的時沒有選錯人，真的是非常敬業的一位演員」。

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許多網民看到了重播的視頻後同樣感到訝異，紛紛心疼道：「我不管其他人說什麼，也不懂飯圈這一套，她已經做得很好了！」、「她從來不賣慘，當時摔下來還繼續表演，把舞臺做到完美」。不過也有粉絲擔心這條熱搜會給迪麗熱巴招黑罵賣慘，因此緊急替她強調：「我們不賣慘不賣慘不賣慘！！！怎麼突然上熱搜了，誰給買的。前兩天導演說出來之後，粉絲都是說默默心疼就好了，不要上熱搜，會挨駡，怎麼突然就空降了」。

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