內地人氣女星迪麗熱巴,近日現身成都出席品牌活動。在網民的零修圖鏡頭下,其真實樣貌盡現人前,狀態非常之好。而她與品牌方相關人士聊天時,全程用英文交流,對答流暢口音動聽,獲得不少網民激讚。

迪麗熱巴現身成都。(迪麗熱巴工作室微博圖片)

身穿吊帶長裙,梳着波浪捲髮髮型的迪麗熱巴,相當漂亮。從網民的零修圖鏡頭下可見,對着鏡子照鏡的她五官非常精緻,臉部下顎線線條明顯,皮膚白皙均勻,而且手臂纖瘦,幾乎零贅肉,狀態相當之好。

迪麗熱巴生圖狀態非常好。(微博圖片)

除此之外,她在台上與品牌方相關人士聊天時,更展現其英文會話高能力,雙方對答流暢,她表示:「Do you like the city?So did you eat hot pot?You like it?l Love your gifts,Thank you for your gifts…」發音標準且口音動聽,再次驚艷不少網民,大家留言表示:「英語口語好捧」、「口語好好聽」等,對她讚不絕口。

迪麗熱巴用英文對答。(微博圖片)