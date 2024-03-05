迪麗熱巴「天使蹲」爆紅　女網友爭相模仿　醫生警告：易弄傷關節

內地知名女星迪麗熱巴日前拍攝一組時裝雜誌大片，其中兩張被粉絲稱「天使蹲」的照片衝上微博熱搜。



照片中靠著腳趾、手指支撐全身的動作，吸引不少人爭相模仿。

不過，近日就有醫生警告，若是沒有相關經驗，容易造成關節損傷。

點圖放大看看迪麗熱巴新照及網友爭相模仿的「天使蹲」：

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據《環球時報》報導，2月22日，迪麗熱巴一組純白夢境大片引起熱議，其中「天使蹲」近日吸引不少網友的注意，讚嘆迪麗熱巴美貌的同時，也開始爭相模仿。

報導指出，這個動作在初級瑜珈中有個類似的體式，叫「踮腳蹲」。

對足部膝蓋健康人群來說，這是一個預防人體老化的體位法。

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在這樣的一蹲一起中，氣血往復運動，改善了血管功能，並能加快血液循環和體內的新陳代謝。

不過，醫生表示，若平時沒有做過類似的相關運動，僅是為了一時模仿，「很容易導致身體髖關節損傷、膝關節半月板及韌帶的損傷、踝關節扭傷，建議一般人別為了跟風拍照而模仿」。

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