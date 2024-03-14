寶珮如同老公慶祝結婚13周年冧到爆：感謝鄧生沿路拖實不放棄我

藝人寶珮如與老公鄧秋雄是圈中模範夫妻，結婚多年恩愛如昔，羨煞旁人。昨日（13日）正是他們結婚13週年，在這個「一生一生」的大日子，寶珮如在社交平台分享與老公的當年婚照，並以「鄧師奶」自稱冧爆發文。

寶珮如在結婚13周年當日，分享與老公的婚照。（IG@babybohkartist）

寶珮如對老公說的愛的宣言。（IG@babybohkartist）

她寫道：「感謝鄧生沿路拖實不放棄我呢個任性冇腳的雀仔…走過開心飽足的日子…我們還有很多學習磨合空間…繼續努力邁向14、15、16… #我會好好打好呢份工 #人生冇乜大不了 #感恩過活每一天 #老公我愛你 #鄧師奶 #寶珮如」。

寶珮茹相約一班好友一起吃飯慶祝，分享喜悅。（IG@babybohkartist）

寶珮茹相約一班好友一起吃飯慶祝，分享喜悅。（IG@babybohkartist）

寶珮茹相約一班好友一起吃飯慶祝，分享喜悅。（IG@babybohkartist）

寶珮茹相約一班好友一起吃飯慶祝，分享喜悅。（IG@babybohkartist）

寶珮茹相約一班好友一起吃飯慶祝，分享喜悅。（IG@babybohkartist）

此外，寶珮如兩公婆也大搞Party，並邀請了一班好友一起吃飯分享喜悅，出席的包括袁潔儀、楊玉梅、林淑敏、鍾慧冰、韓馬利、蔡國威及葉凱茵等。從寶珮如分享到社交平台的相片可見，場內掛了一個「LOVE」字眼的粉紅色氣球布置，又有一個插着兩位主角婚照的雙層粉色花花蛋糕，整個氛圍浪漫到爆。

寶珮茹相約一班好友一起吃飯慶祝，分享喜悅。（IG@babybohkartist）

寶珮茹相約一班好友一起吃飯慶祝，分享喜悅。（IG@babybohkartist）

寶珮茹相約一班好友一起吃飯慶祝，分享喜悅。（IG@babybohkartist）

寶珮茹相約一班好友一起吃飯慶祝，分享喜悅。（IG@babybohkartist）

寶珮茹相約一班好友一起吃飯慶祝，分享喜悅。（IG@babybohkartist）

而且寶珮如和一眾賓客玩得非常盡慶，更與袁潔儀、林淑敏、韓馬利幾位閨密愛的抱抱，尤其與袁潔儀擁抱時，2人都感觸到好似有點眼濕濕。而老公鄧秋雄則全程在旁陪伴老婆，可謂形影不離，非常恩愛甜蜜。

場面開心又溫馨。（IG@babybohkartist）

場面開心又溫馨。（IG@babybohkartist）

場面開心又溫馨。（IG@babybohkartist）

場面開心又溫馨。（IG@babybohkartist）

場面開心又溫馨。（IG@babybohkartist）

之後寶珮如還連環出Po答謝大家，她感性說：「多謝大家今晚百忙之中，抽空出席分享我同鄧生13週年嘅喜悦... 一切盡在不言中。衷心多謝大家送上厚禮，我同鄧生還有漫長的路，要繼續磨合 ，學習， 彼此愛護...在此我也祝福大家 #身體健康 每天過得 #順利 #開心 #平安 爱大家 #人生冇乜大不了 #感恩過每一天 #寶珮如 #鄧C9 #baby」。

場面開心又溫馨。（IG@babybohkartist）

場面開心又溫馨。（IG@babybohkartist）

場面開心又溫馨。（IG@babybohkartist）

場面開心又溫馨。（IG@babybohkartist）

場面開心又溫馨。（IG@babybohkartist）

好友楊玉梅也在社交平台送上祝福：「十三年前見證你們的緍禮，十三年後的今天看見你們感情有增無減，還更加恩愛，為你們高興，祝福你們繼續恩愛，相親相愛，永遠幸福，主恩常在。」

楊玉梅在社交平台送上祝福。（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

好友合照。（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

寶珮如的人生可謂難關重重，她於1989年參加亞視第三屆未來偶像爭霸戰入行，憑可愛的樣貌和聲線成功入屋，可是在1999年遇上嚴重車禍，令她下顎面骨盡碎毀容，盤骨移位以致不育，面對接近百萬的高昂手術費用，對於當時未有購買任何保險，又沒有工作的寶珮如，那段時間只能借錢度日，幸有好姊妹袁潔儀把一半薪金借給她幫忙解決財困，度過難關，最後經歷了7年的手術，寶珮如的身體才得以恢復。

寶珮如經歷過高山低谷後再演戲，雖然多年未有站在鏡頭前，但仍演得相當有水準。（江智騫攝）

寶珮如除有參演TVB劇外，近年也有參演不少電影。（《藍天白雲》劇照）

寶珮如於《白日之下》飾演的芳姐，是院舍虐老的幫凶。（《白日之下》電影劇照）

其後在教會中，寶珮如認識到任職廉政公署的鄧秋雄，兩人相識拍拖僅2個月便於2011年3月13日結婚，男方更非常鼓勵老婆重投演藝圈，兩公婆感情至今依然有增無減。