樊少皇眼皮受傷被誤為整容　全身周身傷：從頭到腳沒有好的地方

現年50歲的樊少皇近日現身內地綜藝節目《今晚開放麥》大談多年武術經驗，揚言自己全身壞透透，眼部位置受傷更一度被誤以為是整容，令他哭笑不得。另外，在節目中，他還透露自己祖先曾是明朝兵、工部尚書，地位顯赫，頓時令不少網民相當驚訝，原來其背景是如此厲害的。

樊少皇大談武術經驗。（影片截圖）

眾所周知，樊少皇是一名武打演員，曾在多部影視作品中打得出色，令觀眾對他留下深刻印象。多年的武打演員生活，累積的傷患非常之多，他就在節目中表示自己全身幾乎壞透透：「我這一身從我後腦勺這裡開刀，眼皮這個地方，他們以為很多人都搞笑，他說我是不是開雙眼皮，開得不好，開失敗了，其實我是受傷，所以這個眼皮有高低。」還有鼻子、手部、腳等都曾受過傷：「鼻骨這個有裂過，嘴唇這裡是生生地沒有打麻醉的就這樣縫針。牙齒這也裂了，頸椎、腰椎，他們說我手指有三節，其實是裂過，這個也是變形了。還有膝蓋內側裡邊，還有這些韌帶，曾經都撕裂差點斷了，到處都是傷。」最後他還笑言：「都說女孩子喜歡「壞壞」的男人，那我真是壞透了，從頭到腳沒有好的地方。」不少網民聽完他的武術經歷後都相當佩服他，讚揚他是對尚武精神的體現和傳承。

眼皮位置受傷被誤以為整容。（影片截圖）

後腦勺曾開刀。（影片截圖）

在節目上他除了詳述武術經驗談之外，他還表示自己祖先曾是明朝兵部尚書，果然是武術世家：「我們樊家在明朝是兵部尚書、工部尚書，我是第二十二代的傳人。」而他早年接受訪問時曾表示：「我們在山東鄆城那邊有一個祖墳，有二百畝地，有個樊林。」不少網民聽後都相當驚訝。

樊少皇自爆祖先曾是明朝兵、工部尚書。（影片截圖）

而有網民就根據他的說話去翻查資料，確實得知在山東鄆城縣有一處叫「樊林」的地方，目前是縣級重點文物保護單位，碑上還刻着「明兵、工部尚書樊繼祖侍郎樊敬墓」，而樊少皇的籍貫亦是山東省鄆城縣，所以在資料對得上的情況下，他的可信度非常之高，大家才得知其家族是如此厲害。