李佳芯解凍拍《麻雀樂團》成告別作？　5字回應仲話合約冇新進展

視后李佳芯（Ali）近年被傳遭到TVB投閒置散，甚少再推出電視劇集，只偶爾接拍綜藝節目而已。但近日她終於接拍新劇《麻雀樂團》，而劇集亦在今（19日）舉行造型記招宣傳，在接受《香港01》訪問時，提到該劇是不是告別之作，她就以5字回應。

Ali接拍新劇《麻雀樂團》。（梁碧玲攝）

新劇《麻雀樂團》被外界形容是Ali 的「解封劇」，而為劇集剪了一頭短髮的她，給人一種清新甜美的感覺。而在接受訪問時，對於久未接拍新劇，問到能否跟上節奏時，她就二話不說：「呢段時間好好，因為監製有圍讀，所以基本上我等於開咗工。」而續問到有傳《麻雀樂團》是她的告別之作時，她就表示：「冇啊！傳聞啫。合約我仲未有新update，但一路同公司傾緊。一個演員基本上有角色，有好嘅劇發揮，基本上都會去做，所以我又唔覺得係最後咁樣。（合約傾到咩程度？）傾緊，但真係冇update。（有冇同公司提出咩細節？）我就冇咩特別，但當然演員想有好嘅作品，有劇拍for 我，冇咩特別大嘅要求。（呢部劇係唔係公司俾你嘅甜頭？）我未知道，我未聽到呢方面嘅說話，所以我又唔覺得係暫時。（今年完約？）仲有段時間。」再三強調還在與公司就合約商談中。

Ali表示還在與公司就合約商談中。（梁碧玲攝）

另外，《麻雀樂團》顧名思義與麻雀有關，問到會不會打麻雀時，她就表示：「識呀！因為由細到大喺婆婆屋企，逢禮拜日去婆婆度聚埋同屋企人，所以由細到大都有接觸，自己識打。但唔識計番，我識做牌個啲。（有冇為劇集訓練麻雀或一啲麻雀術語口訣？）術語口訣嗰啲我要背，同埋呢個角色嘅挑戰係同Ali好唔同，佢（角色）數口要好精，要幫譚俊彥管數，而有幾場戲有幾百字嘅對白我要連續講，口訣要記囉，都係一個挑戰。」我們就拭目以待Ali的新劇啦！