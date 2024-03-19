麻雀樂團｜姜大衞全力支持兒子姜卓文闖娛圈：失敗成功係佢自己

TVB新劇《麻雀樂團》今（19日）舉行造型記招宣傳，一班主要演員均有出席。其中，在劇中有許多對手戲的譚俊彥（shaun ）及姜大衞（John哥）接受訪問時坦言會打麻雀，二人更當場互讚對方，承認大家已合作多次，相當有默契。

TVB新劇《麻雀樂團》舉行造型記招宣傳。（梁碧玲攝）

在接受訪問時提到該劇講及麻雀，問到會不會打麻雀時，John哥就表示：「有，傾偈打吓麻雀，亦都有為咗事情打麻雀。」而在旁的Shaun就揚言：「我唔叻㗎，識嘅都有玩嘅。」表示因為婆婆關係而有所接觸麻雀。另外，他亦提到有為劇集做足準備：「我有去麻雀館做資料蒐集，亦都有好多有心嘅朋友俾咗好多資料我哋。」

Shaun表示會打麻雀的。（梁碧玲攝）

而在早前John哥接受《香港01》專訪時，罕談到與狄龍的40年恩怨，外界又不時將其兒子姜卓文與狄龍兒子譚俊彥比較，當時他就表示：「狄龍個仔叻㗎，叻過我個仔㗎，但而家咋嘛，唔知㗎。」強調不需要比較。而問到是不是看着shaun長大時，John 哥亦二話不說表示是，問到欣賞對方甚麼時，他就表示：「佢啲勤力。」而shaun就立即謙虛表示：「個個都係，我最欣賞John哥嘅魅力，去到邊度我哋嗰啲所有服裝都話（佢）靚仔。」

John哥表示欣賞Shaun勤力。（梁碧玲攝）

早前shaun在受訪時亦談到因為自己入行比較早（早過姜卓文），所以並沒有在說厲不厲害這回事，認為不需要比較。而提到有沒有見過姜卓文本人，他就表示：「冇真正接觸過。」續問到John哥有沒有給予兒子姜卓文提醒，假若在圈中做不出成績就轉行，他就表示：「呢樣野我諗冇得控制，我哋做父母冇得控制啲仔女究竟想點。因為佢都大個，佢做呢行或者做邊行都好，我哋係支持，唔會阻止，將來失敗成功係佢自己，（佢自己決定？）當然係啦！（有冇俾意見佢？）其實我哋啲路咁多年都差唔多，個個都係咁要捱好耐，要好勤力又要機會，所以呢樣嘢我成日都叫佢睇多啲學多啲。」

John哥表示會支持兒子姜卓文的決定。（梁碧玲攝）

《臨時劫案》主演姜大衞、姜卓文父子。（莫匡堯攝）

另外，提到憑電影《白日之下》提名今屆金像獎「最佳男配角」獎，問到有沒有信心拿獎時，John 哥就表示：「平常心，有又好冇又好，有當然開心，冇都開心。」強調電影劇本同角色都很好。而在旁的shaun就激讚John 哥：「但我好戥John 哥開心，因為嗰個戲拍得好好，好感動真係做得好好。」