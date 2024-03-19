麻雀樂團｜郭柏妍大談台灣猛男騷　坦言撳胸肌唔係問題 :點解會郁

備受TVB力捧小花郭柏妍（Rosita)今（19日）出席新劇《麻雀樂團》造型記招宣傳，在活動上她展現已學習多時的大提琴表演，非常有氣質。而在接受訪問時，她就表示之前因在台灣拍攝綜藝節目而弄傷手踭，所以有一段時間沒有練習，現時傷勢已復原她就日以繼夜訓練，望趕上進度能在劇中有好表現。

Rosita拉大提琴。（梁碧玲攝）

在劇中Rosita是樂團一份子，擅長拉大提琴，問到學習了多久時，她就表示：「我知道嘅時候係大概一年前左右，我學咗幾堂就整親拉唔到（在台灣拍攝綜藝受傷）因為手踭整親，所以有一段時間學習進度幾慢。（依家手好返？）好返，依家加強練習多啲。（拉大提琴係唔係好難？）我覺得還好，熟咗就OK嘅。」

Rosita之前因為手部受傷而暫停學習大提琴。（梁碧玲攝）

提到在台灣拍攝綜藝節目踩滑板受傷，問到對踩滑板有沒有恐懼？她就表示：「唔會。」續問到在當地光顧猛男店互動有何感覺時，她就二話不說：「嗰啲男士叫我撳佢（胸肌）個吓先大擠，撳唔係問題，但點解會郁。（鍾唔鍾意呢種猛男類型？）我就唔係咁好。」揚言有過與猛男初體驗之後，往後再有這種活動體驗就不會感到害怕。

續問到是不是比較喜歡小鮮肉類型？Rosita就揚言：「我冇諗過呢個問題，（自己有咩擇偶條件？）孝順、善良（外型使唔使高大靚仔？）冇咩特別需求，啱眼緣啱傾好重要。」