Mayanne小喇叭｜港女優Alice大爆拍AV真實情況：最緊要係性病報告

無綫節目《Mayanne小喇叭》今晚（22日）一集主題是「罕見職業」，邀來在台灣拍攝AV的女優Alice、全職Cosplayer Terri冰嵐和萬事屋創辦人軒軒擔任嘉賓，大談罕見職業背後的故事。Alice機緣巧合下去到台灣發展AV事業，並分享拍攝AV流程：「會收劇本先，之後要背台詞，拍動作片前都要做身體檢查，最緊要係性病報告，同埋拍嘅時間每一次Cut機都要沖涼。」Mayanne問到圈內有否潛規則？Alice即以七個字作回應！之後Alice再大爆圈中男優的劣跡行為，並說：「邊一個Black List大家都會知，因為行內嘅男優唔多，都係得15個。」講到最難忘事，Alice直言是曾與有「神之手」之稱的殿堂級AV男優加藤鷹合作，她說：「見到佢呢個大人物，係勁緊張勁驚，但佢好耐心咁教導我。」Alice大爆加藤鷹除了傳授她「必殺技」外，還對她身體某個部位特別喜歡！

Alice大談AV界鮮為人知嘅事情。

全職Cosplayer Terri則以「賣相」維持收入，每個月均會推出不同主題的相片，還會大搞各種活動凝聚粉絲，她笑言：「我哋會做好多特別嘢，好似射箭、BBQ 同埋羽毛球賽！」之後眾人還一同欣賞Terri的cosplay靚相，Mayanne對其中一張性感照片特別有興趣，Terri更即場自爆「大胸真相」。粉絲眾多的Terri自爆收過一單最匪夷所思的工作，是對方給了她6,000元新台幣（約1,477元港幣），但只要求拍攝她的胳肋底！軒軒則透露是受動漫《銀魂》啟發，創立屬於自己的萬事屋，並本着「只要不犯法咩都肯做」的原則，排隊拎飛、做PTBF陪行街、陪減肥等乜都做過。

Terri冰嵐係全職Cosplayer。