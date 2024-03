林奕匡陪愛妻李靄璣照超聲波　初見BB心情激動︰唔敢相信

林奕匡(Phil)和太太李靄璣(Rikko)結婚6年,上月在社交平台宣佈有喜,Phil上載與Rikko手持胎兒超聲波圖的照片,並寫道︰「New member of the family﹗非常開心同感恩,收到一份最珍貴嘅禮物,冇諗過今年可以有一個龍BB。We look forward to you coming into this world. There will be many challenges to come, but we will do everything we can to give you all the love in the world. OMG﹗我就嚟做爸爸,有啲緊張,希望龍BB健健康康,期待每日唱歌畀你聽。」

林奕匡和太太李靄璣結婚6年,上月在社交平台宣佈有喜。(陳順禎 攝)

今日(19/3)Phil和愛妻Rikko現身淺水灣出席品牌活動,Phil受訪時表示:「其實當我哋知道呢個結果,我哋兩個係唔敢相信,到我哋見醫生,照超聲波見到個BB之後,又見到個心跳同對眼,心情係好激動,係激動到喊。當時知道太太有咗,我係好想同大家分享,但又唔可以講住,我係忍得好辛苦。」

Rikko接著說:「本身我嘅經期都好準,但發覺遲遲未嚟,於是就買驗孕棒去驗,點知出嚟嘅結果係有咗。心諗係唔係㗎?於是再過幾日再驗結果都係一樣,我就攞畀佢睇,但佢同我就唔係好相信,因為嗰兩個月我身體係冇咩變化,到真係見醫生之後,照埋超聲波先確認成件事係真。醫生話預產期喺8月份,到時生嘅時候,希望佢會陪我入埋產房生B。」