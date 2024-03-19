倪晨曦意外有喜4年抱3　心情複雜：用咗好長時間去消化

倪晨曦（Elva）2020年與金融才俊吳嘉釗結婚，並育有兩子，近日突然宣佈三度懷孕，並曬出巨肚，令網民十分意外，因為在月初Elva分享出席巴黎時裝周真空上陣的靚相中還未見肚，「藏肚」功力令網民相當震驚。

今日（19/3）Elva陀B現身淺水灣出席品牌活動，接受《香港01》訪問時表示：「其實大家睇到時裝騷啲相我係有執過嘅，但我想講喺時裝騷嗰日係好多人，我又成日攞住個袋遮住個肚影相，好多朋友都唔察覺，當我出Po話自己有咗，佢哋都好驚訝。（BB幾多個月？)而家6個月，預產期會喺6月份。（老公咁勤力想追個女？）哈哈，冇，呢個都係意外嚟嘅，我哋大家係冇計劃嘅，不過我都用咗一個好長嘅時間去消化。（之前你話封肚唔生？）哈哈，係呀，大家都搵返之前我講過嘅說話，我收返先，哈哈，因為呢個世界冇絕對嘅，所以而家我唔再講以後生唔生呢件事啦。」

Elva透露預產期在6月份。（陳順禎攝）

Elva開心續說：「其實呢胎又陀得幾開心，因為冇咩唔舒服，唔知係咪長時間大肚嘅關係，係冇咩反應，而且我一直冇同大家講，有一下我係好驚人哋會諗我點解可以長時間大肚。（你而家4年抱3！）係呀，我都唔知自己搏咩，我都唔明，但都開心嘅。（女王式享受？）其實我就覺得第一胎比較女王式享受多啲，因為到而家第3胎已經冇，因為兩個仔都好多精力，我老公啲精神落咗喺佢哋兩個身上，因為佢哋兩個經常有好多糾紛，要我老公去排解，所以就少咗時間理我。就好似我去完時裝騷18日返嚟，我老公佢係瘦咗成6磅，所以佢知我平時有幾咁辛苦，哈哈！」