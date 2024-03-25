鍾景輝King Sir87歲大壽　「溝死女」中學照出土爆肌麒麟臂超震撼

前日3月23日是「King Sir」鍾景輝的87歲大壽！2016年他患上大腸癌，抗癌成功參演《牛下女高音》後，就鮮少見他出現於幕前。今年農曆新年，梁祖堯與湯駿業、劉錫賢及邵美君等去King Sir家拜年，才得而讓觀眾粉絲們知道他的近況，一樣咁龍精虎猛！



King sir鍾景輝80歲生日時仍相當壯健。 （資料圖片）

梁祖堯分享與King sir鍾景輝合照。 （IG@pumpkinjojoinstagram）

King Sir鍾景輝被奉為戲劇大師！（劇照）

近日有不少網民在Facebook上祝賀他87歲大壽，更祝他健康快樂，網友也順勢討論他的幕前演出，認為他淡出幕前雖然可惜，但他一生實在為演藝界貢獻不少，還有網友貼出他中學時參加運動隊時的靚仔相。原來當時的King Sir十分之陽光英俊，穿着校社背心露出一雙麒麟。不需問，King Sir當年肯定「溝死女」！

鍾景輝。（Instagram/@jacquelinebwong）

改編自Mitch Albom原著小說《最後14堂星期二的課》（Tuesday with Morrie）的舞台劇《相約星期二》，由「中英劇團」主辦，過去現先後重演多次，原本由鍾景輝（King Sir）飾演患絕症的慕理教授，惟2016年King Sir因患腸癌辭演。（kwokpong.net）

靳能（鍾景輝飾）－《賭神3之少年賭神》 他是後來的賭神高進的師傅，亦是老千集團的首腦，除了教會三個徒弟千術後，在電影中沒有默墨太多關於他的賭術，不過做得賭神師傅，差極有限。

鍾景輝（左）及袁國強（右）獲樹仁大學頒授榮譽博士學位。（張浩維攝）

鍾景輝後生好有型呀。（Facebook圖片）

鍾景輝後生好有型呀。（Facebook圖片）

鍾景輝後生好有型呀。（Facebook圖片）

細個嘅鍾景輝King Sir。（Facebook圖片）

1955年培正中學班級照，大家搵唔搵到鍾景輝King Sir喺邊？（網上圖片 / 香港培正同學會 1955年忠社）