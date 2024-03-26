志效被傳與《體能之巔》尹誠彬拍拖一年　兩人住所車程只需5分鐘

TWICE的隊長志效戀愛了！韓媒「SWAY」爆出她和鋼架雪車國手尹誠彬墜入愛河，兩人都熱愛運動，又都是《我獨自生活》的固定班底，已經低調交往1年。



志效和姜丹尼爾分手後，全心衝刺工作，在個人solo歌曲中大展性感魅力。她把自己過得更加精彩，在好友介紹她跟尹誠彬互相認識後，雙方很快就因為共同興趣和出色的條件彼此吸引。

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他們住處僅需車程5分鐘，平時都是在彼此的家中約會。知情人士表示，曾目擊尹誠彬進出志效家，兩人互動看起來就像一般的情侶。另有相關人士透露，志效與尹誠彬都熱愛運動，尹誠彬透過指導志效運動技巧，自然而然和她越來越熟，彼此好感萌芽，最終決定交往。

尹誠彬是韓國知名鋼架雪車國手，曾在2018年拿下冬季奧運金牌，在體壇擁有「鋼鐵人」封號。他退役後轉型參與綜藝節目，有看過Netflix《體能之巔：百人大挑戰》的觀眾對他絕對不陌生。尤其他體態高大健美，和形象健康亮麗的志效都是靠認真運動保持出色體態。

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有趣的是，當韓媒向他們的經紀公司求證後，尹誠彬和志效的公司不約而同以「不清楚藝人的私生活」為由，婉拒正面回答。尹誠彬方面也推稱「由於他不是現役選手，要確認私領域相關事項比較困難」。韓國網友將這回應視為變相認愛，紛紛留言送上祝福，認為他們各方面條件都非常速配。

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