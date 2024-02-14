TWICE新造型9位成員齊賣性感　周子瑜露出小蠻腰仲著黑絲曬長腿

韓國女團TWICE即將於2月23日發行第13張迷你專輯《With You-th》，日前推出的先行曲〈I GOT YOU〉好評不斷，YouTube點閱已累積突破2,000萬。近期官方社群平台再公開這次的視覺概念照，其中周子瑜新造型微露小蠻腰與天鵝頸，火辣指數破表引起討論。



TWICE迷你專輯《With You-th》概念照曝光「全員美瘋」

與〈I GOT YOU〉森林女神的清新風格截然不同，這次TWICE全員換上閃亮的銀色、黑色辣妹勁裝，改以性感誘惑的派對女神之姿出現在鏡頭前，再度讓ONCE們（TWICE粉絲名）為之著迷。其中越來越性感的周子瑜更是讓人驚艷，只見她穿著一件繞頸古銅金背心搭配黑色皮短褲與透膚黑絲襪、及膝長靴，完美展現子瑜高挑勻稱的好身材。

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截然不同的華麗派對風格讓網友充滿期待，眾人紛紛表示「我跪了」、「全員美瘋」、「美死了看起來像名媛開頂樓派對」、「瘋了，準備開趴啦! 感覺好刺激!!」、「這圖絕了！寶寶還有這一面」、「確定是子瑜？」、「子瑜太完美了」。

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