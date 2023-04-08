乘風破浪4｜第一次公演歌單疑外流　7女星挑戰唱跳TWICE名曲？

大陸選秀節目《乘風破浪的姐姐》第四季未開播便話題不斷，節目近期開始錄製，網傳有5位台灣女星參加，包括Ella（陳嘉樺）、賈靜雯、A-Lin（黃麗玲）、徐懷鈺和陳意涵等人。4日有網友曝光節目的初舞台排名，由Ella和A-Lin包辦一、二名，雖然真實性有待商榷，但依舊引起一波討論。近日又流出《乘風破浪4》第一次公演舞台的分組名單和歌曲，Ella的選曲讓網友超興奮。



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《乘風破浪4》在去（2022）年播出的第三季掀起「王心凌回憶殺」，她以一首〈愛你〉再度翻紅，人氣扶搖直上。網傳《浪姐》第四季有5位台灣女星參賽，她們的表現讓粉絲們引頸期待。繼初舞台排名遭爆料後，陸網又流出一公舞台的表演歌曲，可看見有TWICE〈MOONLIGHT SUNRISE〉、火箭少女〈月亮警察〉、王心凌〈Honey〉、林憶蓮的〈傷痕〉和蕭亞軒〈遺失的心跳〉。

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從名單也可看出，Ella選擇TWICE的〈MOONLIGHT SUNRISE〉，A-Lin則表演蕭亞軒〈遺失的心跳〉，而賈靜雯、徐懷鈺及陳意涵皆唱跳王心凌的〈Honey〉。

台灣3女星選擇王心凌的歌曲。（微博）

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