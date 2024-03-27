何家勁工廠「勁家莊」再獲殊榮　生意好到傳身家擁逾億元

已淡出娛樂圈轉戰商界多年的「展昭」何家勁，在內地開設以打造五穀綠色生態食品為主的「勁家莊」做得有聲有色，除了被評為「國家AAA級旅遊景區」之外，近日他更宣布獲「惠城區人民政府」批准認可獲得「農業龍頭企業」的殊榮，令他開心不已。

何家勁版「展昭」令人難以忘記。（微博圖片）

據有報導指在2011年的時候，何家勁就投資3000萬港元與好友一起創辦「勁家莊」，在廣東省惠州建設佔地5.4萬平方米（約58.1萬平方呎）的工廠基地，地方廣闊之餘，他還在該地上設立了一處以《包青天》為背景的古裝地，擺着自己曾飾演的「展昭」造型，成為當地著名的旅遊景點。還獲得「廣東省工業旅遊示範基地」的稱號，被評為「國家AAA級旅遊景區」，每年吸引不少遊客前往參觀，相當厲害。

「勁家莊」被評為「國家AAA級旅遊景區」。（何家勁微博圖片）

除了被評為「國家AAA級旅遊景區」之外，近日他更宣布獲得另一個認可，令他開心不已。原來「勁家莊」獲得惠州市的惠城區人民政府批准認可為《農業龍頭企業》，他表示：「感謝支持，繼續努力。」

「勁家莊」被評為《農業龍頭企業》。（何家勁微博圖片）

「勁家莊」生意做得有聲有色，更獲得不少公家機關單位前來考察研究，還與其他省份簽訂合作模式等，生意蒸蒸日上，曾有傳他因「勁家莊」令身家暴漲至逾億元，果然厲害。