甄妮批冠軍古淖文油膩誇張音不準　羅啟豪不認同：我聽唔到

羅啟豪今日（2/4）現身黃埔出席新城電台訪問，提到有「樂壇風紀」之稱的殿堂級歌手甄妮，日前在社文平台發文暗諷無綫選秀節目《中年好聲音2》決賽晚，獲全體評判爆滿分奪冠的古淖文：「給滿分～笑到找牙」、「一把火～燒到～不停音不準，只怪火太大了」、「哈哈哈，晚宴～我被古冠軍放在他手機裏帶回家了！哎呀」。

羅啟豪今日（2/4）現身黃埔出席新城電台訪問。（吳子生攝）

甄妮有「樂壇風紀」之稱。

羅啟豪接受《香港01》訪問時表示：「其實當晚嘅三甲人選我係估中，但次序有啲唔啱，我心目中冠軍人選係譚輝智，可能我同佢合唱過，所以認識多咗，我都係希望佢攞冠軍，但其實三甲同其他參賽者，全部都表現得非常之好。我都要向佢哋學習。（古淖文係咪咁犀利攞滿分？）其實佢嗰個必殺技《Feeling Good》，真係好犀利，佢一開聲真係令到人目定口呆。（甄妮批佢好多音都唔準！）咁其實我聽唔到，我諗每一個人聽嘅嘢都會有啲唔同嘅。而我就覺得佢做得好好。」

古淖文奪得第一名，譚輝智奪得第二名及顏米羔奪得第三名，賽後三人一同接受傳媒的訪問。(陳順禎 攝)

被問到甄妮此番言論會否為古淖文造成壓力？羅啟豪續說：「咁甄妮姐姐佢係一位好有經驗嘅前輩，佢亦都有自己嘅見解，咁我就覺得意見係可以聽嘅，無論好與壞，如果對你有益嘅呢，可以吸收吓，就算負評又或者咩都好，始終都會令到自己成長。（你參賽時都有唱過甄妮歌曲《奮鬥》，對方有冇批評過你？）哈哈，佢冇評論過我。（你唱得好，所以冇！）哈哈，可能係。」