張王幼倫推動「梵高藝術展」　結合維港景色超靚︰好難有咁靚景點

近年香港舉辦多個大型藝術裝置，就好像「Meet The T Rex︰探索暴龍世界」慈善展覽等均大受歡迎，在這其中領賢慈善基金（FIF)創辦人兼主席張王幼倫（Michelle)付出了不少努力。而最近Michelle更與梵高文化遺產基金會攜手合作，在維多利亞港海濱長廊和尖沙咀鐘樓舉辦名為「梵高．樂印」的藝術展覽，再次為推廣香港藝術文化作出貢獻。有幸地《香港01》能與Michelle有約，在藍天白雲的極好天氣之下做訪問，詳談她是次籌備「梵高．樂印」的心路歷程及對香港藝術文化領域的看法。



Michelle是領賢慈善基金（FIF)創辦人兼主席。（葉志明攝）

「梵高．樂印」籌備時間短

舉辦一項大型藝術活動絕對不容易，而幸好地Michelle在這方面甚有經驗，問到籌備是次活動用了多少時間時，她就二話不說：「我今次有史以嚟最短時間，實在正式落實都係一月中，所以我未試過做咁大壇嘢用咁短嘅時間。但我哋好彩有經驗舉辦大型節目，倉猝啲但我哋都可以管理到所有想做嘅嘢。」而活動在3月28日正式開幕，前後亦只有約2個多月時間而已。

Michelle為推動香港藝術文化付出了不少努力。（葉志明攝）

續問到在籌備過程中最困難的地方是甚麼時，Michelle則表示當與康文署洽談是次活動時，其腦袋已有全面構思，甚至已提早與梵高博物館方面作溝通，但在活動基金未獲批下來時，其實很難去作下一步動作，所以她亦不時催促基金會，所幸最後基金獲批才能逐步逐步地去完成是次活動。

梵高深入民心：「邊個唔識梵高？」

梵高作為世界名畫家之一，相信不少人都聽過其名字，甚至即使不了解其人生故事或畫作背後故事，都一定看過其多幅著名畫作，包括《星夜》、《向日葵》等，而Michelle正因為他的名聲，所以選擇透過其作品去與科技結合，推動是次的藝術裝置：「邊個唔識梵高？佢好深入民心，一講梵高個個都知。」而在籌備創作過程中，要重新使其畫作有不同的生命，在這一點上Michelle承認有難度：「因為梵高嘅展覽、畫作乜嘢都見聞，所以今次係藝術上我哋話諗住做數碼係最好。同埋我哋香港地標鐘樓、維多利亞港，真係好難有咁靚嘅景點，所以我哋想融合埋一齊。」最終這個結合呈現出來的效果非常震撼人心。

梵高的畫作結與科技結合有不同生命。（葉志明攝）

四位音樂藝術家合作創作歌曲《不見不散》

梵高的畫作與鐘樓、維多利亞港結合之外，還配上著名音樂家高世章作曲、鋼琴家牛牛、小提琴家王亮、趙增熹監製，共同合作創作的歌曲《不見不散》，音樂旋律優美，在互相揮映下，使視覺與聽覺上得以享受一場藝術盛宴，這個搭配令Michelle相當滿意。

在Michelle的推動下使梵高的畫作擁有了不同的生命，而她私底下亦曾欣賞過梵高許多作品，坦言他的畫作在表面層上，如顏色、形狀等，容易令人欣賞，對其藝術創作讚不絕口。

Michelle認為藝術與生活息息相關。（葉志明攝）

社會轉變愈來愈多人從事藝術行業

作為推動香港藝術文化有極大貢獻的Michelle，當問到現今香港在藝術文化領域上做得足夠嗎？她就表示：「你話夠唔夠？我自己個人係永遠都唔夠，我覺得永遠都可以做好啲，但係我哋都要有個過程，我好有信心香港有晒所有配套，我哋有資格可以做得好。」續問到經常聽到有人說「玩藝術是難以生存」等負面評論時，她就二話不說：「我覺得社會轉咗，我覺得近十年有轉變，多人參加藝術行業同發展。」強調熱愛藝術的藝術家們一定要有熱誠及勇於嘗試，用心去做就會找到自己的出口。

Michelle強調熱愛藝術的藝術家們一定要有熱誠。（葉志明攝）

藝術與生活息息相關

藝術無分性別、國籍﹑貧與富等，Michelle認為藝術是與生活息息相關的。同時她亦真誠地向藝術家們作出一份寄語，認為：「我覺得要勇敢，諗到就去做要去試。」勇氣是非常重要的。

最後問到身為FIF的主席，在推動策劃香港藝術文化活動上做得有聲有色，未來有何目標時，她就揚言：「可以觸動到你（民眾）已經達到目標，我做到啲嘢感動到你，我覺得已經成功咗。」

梵高畫作與鐘樓搭配，兩者互相揮映。（葉志明攝）

筆者後記：

是次與Michelle相約傍晚時分進行採訪，在未正式開始前，筆者已經看見她提早到達現場視察藝術裝置環境，在不同的地方角度進行觀察，務求要令到是次活動達到完美分數。Michelle的親力親為、勇敢做事情的心態，非常值得後輩們學習。