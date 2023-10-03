張王幼倫推動「紙藝」有驚喜　大型作品明年展出：香港人一齊欣賞

領賢慈善 （FIF）創辦人兼主席張王幼倫（Michelle）每年舉辦的慈善晚宴都特具有心思，除了令出席嘉賓印象深刻之外，更多的是加入了不同的藝術元素，為推動香港藝術文化方面付出了不少努力。就好像今年的主題「紙藝詩編—頌香港工藝傳承」，帶出傳統手工藝文化與科技結合交融，原來透過創新可以擦出不同火花，強調古老的藝術未必不可以時興的。

Michelle為推動香港藝術文化花了不少努力。（陳順禎攝）

今年FIF以「紙藝」做主題，邀請了多位手工藝藝術家參與創作，就好像著名跨媒體藝術家黃宏達（Victor）創作的《百鳥朝凰》﹑著名剪紙大師李雲俠創作的《福到滿庭》等，透過巧手創作紙藝作品，當中的圖形﹑花式﹑燈光﹑結合AR科技等元素的交融，使出來的作品非常富有生命力，令現場嘉賓讚不絕口。

黃宏達創作的《百鳥朝凰》。（葉志明攝）

而對於是次決定的主題，Michelle在接受《香港01》訪問時就揚言，「紙」好多時會被人輕視，但「紙藝」是一種無形的藝術：「好多時人哋覺得紙係一個好簡單嘅嘢，但係紙藝係傳統嘢嚟。因為生活上好容易被人忽視，我希望用一個唔同途徑去發現紙唔同嘅創作。 好似紙可以用Modern手法處理又可以用傳統手法處理冇抵觸，所以我成個主題就係話被人記得我哋傳統，我哋有更新有創作。」

Michelle兒子Adrian擔任主持。（陳順禎攝）

而對於是次決定的主題，Michelle在接受《香港01》訪問時就揚言，「紙」好多時會被人輕視，但「紙藝」是一種無形的藝術：「好多時人哋覺得紙係一個好簡單嘅嘢，但係紙藝係傳統嘢嚟。因為生活上好容易被人忽視，我希望用一個唔同途徑去發現紙唔同嘅創作。 好似紙可以用Modern手法處理又可以用傳統手法處理冇抵觸，所以我成個主題就係話被人記得我哋傳統，我哋有更新有創作。」

當晚有不少嘉賓出席支持。（陳順禎攝）

Michelle在受訪時強調傳統藝術可以透過創新而有不同變化，就好像在晚宴中特設小朋友唱大戲環節，但他們全程以英文方式講對白，頓時令現場不少嘉賓甚有驚喜，絕對是一個令人難忘的節目，她表示：「你可以用傳統，但可以演變有變化，我哋唔可以墨守成規。」是次晚宴除了她出心出力之外，一對子女張嘉慶（Adrian）﹑張詩賢（Amanda） 亦有幫手，前者擔任主持﹑後者進行項策劃工作，均做得有聲有色，問到對於他們的表現有何評價，她就笑言：「做阿媽評價好難，永遠覺得佢做得唔夠好。（以主席身份？）我已經覺得好高分係盡心盡力，係唔係做到最好唔敢講。」

Amanda（右） 亦有幫手進行項目策劃工作。（陳順禎攝）

為了推動藝術文化， Michelle可謂花盡心思，問到現今香港手工藝發展成熟與否？她二話不說：「我覺得冇咩成唔成熟，因為永遠都可以多啲可以深入啲，我哋領賢就係去推動呢樣嘢，可以通過唔同方式提起人興趣，因為好多時依家五花八門數位嘅嘢，好容易好多嘢會忽略咗，耐唔耐我哋就要去提醒人，呢啲係我哋好寶貴嘅資產。」更對當晚的「紙藝」作品讚不絕口，揚言傳統「紙藝」加入現代元素結合，既有傳統味道又有新時代觸覺，強調:「古老嘢未必唔可以時興。」

背後的作品就是李雲俠大師創作的放大版剪紙《福到滿庭》。（葉志明攝）

而Victor創作的《百鳥朝凰》是是次作品中最搶眼球的，大型的「紙藝」與AR結合，呈現一種新舊藝術交融的趣味，作品以鳳凰為主﹑百鳥﹑花﹑騰雲等配襯，非常華麗，問到作品會否對外作展出時，她表示：「我哋一定有，我已經諗到唔可以咁大晒淨係放喺gala，基本上都想公開，我哋依家仲係講緊咩時間，想俾香港人一齊欣賞。」透露明年會對外作展出。