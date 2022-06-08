隔4年再舉辦恐龍展8大恐龍真骨來港　張王幼倫：今次好有歷史性

2018年領賢慈善基金創辦人張王幼倫（Michelle）透過同商場合作，舉辦一個名為「MEET THE T.REX：探索暴龍世界」的慈善展覽，讓香港民眾能一睹暴龍TAD化石（The American Dragon，簡稱「TAD」），掀起一陣恐龍熱潮。事隔四年後，Michelle再將這一股恐龍熱潮帶來香港，從世界各地透過合作將8大恐龍的真骨在香港作出展覽，絕對是是一場罕有性的展覽盛宴。

張王幼倫是次透過合作帶了8大恐龍的真骨在港展出。（葉志明攝）

為了是次活動Michelle籌備多時，過程中亦遇上不少困難，不過都一一順利解決，她在接受訪問時表示是次的恐龍展絕對是歷史性展覽：「我哋今次真係好有歷史性，因為第一次全世界有咁嘅展出，8大恐龍佢哋唔係話大，而係有個重要性喺到，全部都係真骨，冇一個國家冇一個博物館有咁陣容，除咗pandemic個個都做嘢係好艱難，我哋唔好唔記得喺歐洲仲有打緊仗，所以飛嗰啲龍過嚟嗰啲飛運混曬龍，又唔可以經俄羅斯所以係幾艱苦嘅旅程。但我好開心話俾大家聽全部都到晒，啲專家亦都開始工作緊。」

張王幼倫表示是次的8大恐龍真骨展覽是非常有歷史性。（葉志明攝）

領賢慈善基金會每年都會舉辦慈善晚宴，而今年的慈善晚宴亦好特別，為了配合8大恐龍的真骨來港作出展覽，據指晚宴將會與8位米芝蓮星級廚師合作，Michelle表示：「我哋咁難得有呢8大恐龍嚟，配合番我哋香港係美食天堂，米芝蓮星級廚師我哋搵8位炮製一餐飯，亦都係創造歷史，香港未試過4位3星4位2星加埋20粒星，嗰嗰都有驚喜。」而被問道喜不喜歡恐龍時，她就表示：「我鍾意，我覺得好得意一樣嘢就係當你冇識一樣嘢嗰陣時，你嘅興趣冇咁大，當你越學到多啲知識你嘅興趣就自然會增加，所以我覺得我哋呢嗰展覽，我希望俾香港人，因為我上次只係帶咗一隻嚟，一隻暴龍，三個禮拜已經有十萬人睇，同埋最開心係見到三代同堂，我覺得係一件好開心嘅事可以做到。」

Michelle每每為了做慈善活動下了不少功夫，而過往子女亦有參與籌備慈善活動，被問道家人是次有沒有參與其中，她就表示：「我所做親咩全家動員出動。」一家人果然愛心滿滿。

張王幼倫同多位米芝蓮星級廚師合照。（葉志明攝）

作為慶祝香港特別行政區成立25周年的系列活動之一，領賢慈善基金會除了與康文署合辦「香港賽馬會呈獻系列：八大·尋龍記」的珍貴恐龍化石標本在7月作出展覽外，還有在海港城及時代廣場為活動預熱「夏日快閃：機動恐龍展」 ，設置兩大機動恐龍裝置，在古生物學家的監督下利用科學知識重組，像真度非常高，相信恐龍迷會非常喜歡。

在海港城及時代廣場為活動預熱「夏日快閃：機動恐龍展」。（海港城Facebook圖片）