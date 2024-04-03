無限超越班2｜高海寧演得出色都冇用　拍檔累事引全網狂鬧

去年文詠珊（jannice Man)憑有份主演的電影《消失的她》大受歡迎，令她成為「億萬票房女星」，演技備受肯定。而在近日播出的綜藝節目《無限超越班2》中，高海寧（高ling)在考試環節中出演jannice Man在《消》中一角，無論在表情、動作、情緒上都演得相當到位，幾乎全網激讚，完全不輸jannice Man。

jannice Man因《消失的她》演技備肯定。（《消失的她》微博圖片）

在最新一期節目中，高ling 與內地男星紀凌塵搭戲合作演出《消失的她》。在過程中高ling 已完全代入演李木子一角，無論在表情上、語氣上還是動作上等，都將該人物的特徵演得淋漓盡致，特別有一幕是她自製委屈的戲，將自己摔倒在地裝着害怕的樣子，令大家替她感到不平，隨後其對着鏡頭奸笑，呈現內心最真實的模樣，情緒轉變之快讓不少網民看後讚口不絕。

高ling 與內地男星紀凌塵搭戲合作演出《消失的她》。（影片截圖）

高ling情緒感染力強。（影片截圖）

而與高ling搭戲的紀凌塵，則被不少網民責罵，皆因為在表演過程中，他無論在情緒上、台詞上等都未能完全進入角色，雙眼空洞無神，肢體動作不自然，給人有出戲的感覺。而從畫面上能感受到高ling 已很努力在帶戲，但終究未能成功，最終二人未能通過考核，引來全網指責他拖累高ling ，大家紛紛替她感到不平。

二人未能通過考核。（影片截圖）