今天的她們｜佘詩曼演女強人極具霸氣　真聲演繹鬧人破2萬熱度

視后佘詩曼（阿佘）主演的內地劇《今天的她們》播出後大受歡迎，除了在騰訊視頻內獲得逾23000熱度之外，更屢登微博成為熱門話題。其中阿佘飾演的梁清然最令網民有感，皆因為是女強人的她說話犀利，無論在愛情、工作上等問題都題得相當霸氣，甚至連鬧人都相當高級，令大家看得相當過癮。

佘詩曼新劇大受歡迎。（《今天的她們》微博圖片）

阿佘在劇中飾演梁清然，是一位獨立自主的女性，面對生活中的不同挑戰，她都能非常有自信地去作決斷，是一位不會認輸的女人。而霸氣十足的她，除了個性、行為上顯得有自信之外，連說話的方式亦相當不留情面，就好像在感情問題上，面對不成熟的媽寶男前男友找上門理論時，她卻二話不說：「我覺得你和你媽媽之間是有一條隱形的臍帶還沒剪斷。你不如找一個跟你同年齡的媽。」當斷則斷，不留一點情面。

阿佘鬧媽寶男。（微博圖片）

而在工作上，當下屬質疑她不夠信任對方時，她顯得非常並表示：「人的能力本來就有高低之分，如你覺得沒有得到我百分之百的信任，原因只有一個，你技不如人。」還有：「我招你進來是要當狼用的。」、「良禽擇木而棲，跟對人才能做對事。」等，說話相當霸氣。

阿佘相當霸氣。（微博圖片）

還有在面對請來的清潔阿姨，對她作出關心的時候，她更一針見血：「你明天不用來了，工資我轉給你，我請你來是幫我做家務的，不是來指點我的生活。」阿佘表現出女強人獨立一面，鬧人有自己風格，而且她更是用普通話真聲演繹，說話流暢讓不少網民相當佩服她的專業。