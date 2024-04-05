劉嘉玲重提91年金像影后敗陣有失落　鄭裕玲：我真心認為是劉嘉玲

影后劉嘉玲首主持的內地綜藝節目《嘉人自有約》，在最新一集就邀請鄭裕玲（Do姐）做嘉賓，二人前往廣州西關區探索美食及文化。而在閒聊過程中Do姐就直面澄清回應與劉嘉玲的不和傳聞，而劉嘉玲亦坦誠當年入圍金像獎影后輸給Do姐的確有失落感。

Do姐回應與劉嘉玲不和傳聞。（影片截圖）

劉嘉玲與Do姐曾合作拍攝電視劇《流氓大亨》，亦因為該劇曾傳出她們不和傳聞。外傳因為劉嘉玲拍攝時遲到，惹來Do姐不滿，甚至傳出對戲時因她沒有把台詞背熟等原因，終令Do姐忍無可忍大發脾氣而掌摑對方一巴掌，所以令外界看起來二人似乎有過節似的。對此Do姐在節目上提及這段傳聞，澄清回應表示：「當時我們都非常得年輕，不過拍電視劇是非常地痛苦，沒有的睡覺，日夜日夜。有一天我們全體的演員都要在這邊，我看全體都到了，還有一個劉嘉玲還沒有到，我的語氣是「你幾點鐘通告」（溫柔語氣）可能有人聽說了就把這個事情放了很大。」還原當年真相。而正因為Do姐出了名非常準時，工作時一定準時到達，令劉嘉玲激讚更視她為榜樣。

二人一起拍攝電視劇《流氓大亨》。（影片截圖）

Do姐除了曾拍攝過《流氓大亨》，還有參與許多電視劇演出，原來她最喜歡是這一部：「比較好的就是《男親女愛》，那個蠻受歡迎的，自己也拍得很開心。」該劇亦為她奪得視后寶座。

Do姐最喜歡的劇集是《男親女愛》。（影片截圖）

另外，劉嘉玲亦提及在1991年與Do姐同時入圍角逐金像獎影后輸給對方確有失落感：「你那一年赢了我，給我帶來多大的失落感。」因為該年只有劉嘉玲一位入圍者有出席頒獎禮，令她增加了不少信心。

而坐在旁邊的Do姐聽後表示那一年自己沒有出席，是因為有工作在身，另一原因是她也看好劉嘉玲奪獎：「我看了你的《阿飛正傳》，我覺得我沒有希望了，一定是劉嘉玲的，反正那一天我都要拍戲了，那就不去了。我是真的真心的百分之百認為一定是劉嘉玲的。」最終敗給Do姐，劉嘉玲都表示輸得心服口服：「《表姐，你好嘢！》真的好好看，我輸給Do姐完全是我心服口服的。就是我那個時候太年輕了。」

《阿飛正傳》敗給Do姐《表姐，你好嘢！》.。（影片截圖）

雖然當下輸了給Do姐，但劉嘉玲揚言當下情緒還是保持得非常好，但當區丁平導演與其說話，說了一句：「不要氣餒，不要難過，我還是覺得你是最好的。」安慰說話後，劉嘉玲最終忍不住就流下眼淚了。因為年輕所經歷的事情，令她慢慢有所得着，就漸漸把獎項看得不是那麼重要。