鄭裕玲極愛內地一線小生　表現興奮：我喜歡看他電視劇

2019年內地推出古裝劇《陳情令》大受歡迎，一夜之間捧紅王一博、肖戰，使他們人氣急升，收獲不少粉絲。而鄭裕玲（Do姐）就是其中一位，近日她就現身影后劉嘉玲首主持的綜藝節目《嘉人自友約》，就公開大談肖戰，揚言對方的所有電視劇都有看過，看來她果真是忠實粉絲。

《陳情令》捧紅肖戰。（肖戰微博圖片）

在閒談的過程中，當劉嘉玲提及聽說Do姐很想訪問肖戰，Do姐的臉孔已遮掩不了其開心的情緒，興奮地表示：「我喜歡看他的電視劇，他所有的電視劇我都有看。」身為忠粉的她，過去曾激讚對方演技自然，令她看得非常感動。

Do姐好欣賞肖戰。（影片截圖）

除了肖戰之外，Do姐心中亦有多位內地男星是非常欣賞的：「其實內地的演員有很多我都很想訪問，好像張譯，演技很好。去年看過一個電視劇叫《漫長的季節》很好看，其中有一個我覺得特別有印象是一個年輕的演員，他在裡頭做一個啞巴，他叫蔣奇明，做得非常好。」Do姐講得出來劇名又能記得演員的姓名，令到旁邊的劉嘉玲都不得不佩服她真的看了很多內地劇。

Do姐亦很欣賞張譯（左）﹑蔣奇明。（張譯微博圖片﹑蔣奇明微博圖片）

而一直擁有一顆少女心的Do姐曾公開承認自己喜歡追星，包括韓團GOT7成員王嘉爾（Jackson)、韓星朴敍俊、孔劉、泰星張澤毅（Mike)、陳立波（Apo)等都是她摯愛。