ILLIT〈Magnetic〉疑藏性暗示　解構N個色情意像　獨角獸係咩意思

南韓娛樂公司HYBE打造出許多大勢人氣團體，包含日前在台拍攝的NewJeans、曾來台錄製過年特別節目的LE SSERAFIM等等。上個月通過選秀節目出道的全新韓國女團ILLIT以出道曲〈Magnetic〉成功打入大眾視野中，怎料，這首MV曝光後，瞬間引起海內外粉絲的質疑，不少網友直接點出內含大量「性暗示」，並直言根本是在「意淫未成年團員」。



ILLIT是5人女子團體，由3位韓國成員YUNAH、MINJU、WONHEE，以及2位日本成員MOKA、IROHA組成，最大的成員才剛滿20歲，最小的只有16歲。出道曲〈Magnetic〉MV遭粉絲們大罵充滿性暗示，包含凌亂的床鋪、散落一地的衣服，更有網友以慢速聆聽，有3秒明顯搖床聲、鐵鍊聲。

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另外，網友們點出，成員們在MV中的神情、裝扮過於幼化，整首歌的拍攝場景也都是在室內，色調昏暗，和成員們青春活力的形象完全不符合。此外，MV中充斥最多的元素「獨角獸」，在西方象徵處女的聖潔貞操，也是屬於女孩的神獸，而最後卻被摔落在地，不免產生爭議。

最具爭議的畫面是5名團員跑進了一個V字區域，有網友解析此處像是往下看褲襠的視角，鎚破牆壁也像是有所暗示，「V字型代表Vagina（女性私密處）的意思，並且Yunah打破V的牆壁，是否為破處的意思」，令不少粉絲怒罵在迎合「某些族群」，更質疑導演疑似有戀童傾向。

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除了上述較為明顯的討論點外，MV裡也有許多令人不解的元素，像是「漂浮的塑膠袋像是保險套」、「少女不雅手勢」、「歌詞聽起來像Dad」等等，許多人看完分析後感到細思極恐；但也有網友持逆風意見，認為大眾「過度曲解」MV的含意，「製作一首歌算上MV都是要花高價的，在發布前也會經過高層逐個分析，因此公司的初衷不會希望是現在這樣的結果」。

事實上，同屬HYBE旗下的女團NewJeans也曾經因為〈Cookie〉一曲遭質疑「性暗示滿滿」，但官方不久後就發出聲明，「坦承確實可能會被解釋成那樣的意思，不過單字本身並沒有問題。」而這次ILLIT的MV爭議性滿滿，不免讓網友聯想到是公司炒作的手段之一。

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