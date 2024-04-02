三代女團SISTAR19魅力回歸　ZEROBASEONE翻唱WannaOne人氣歌

韓國首席娛樂公司CJ ENM今年3月30日（星期六）至31日（星期日），假香港亞洲國際博覽館舉辦全球最大規模、以K-POP為基礎的韓流文化慶典「KCON HONG KONG 2024」。KCON主力推廣韓流文化，觀眾除可欣賞K-POP表演外，還有多元化的展覽及活動，讓觀眾親身體驗韓國獨特文化。KCON於2012年首次在美國舉辦，其後移師至日本、法國、澳洲、泰國等9個國家及地區，過去12年，累計觀眾達165萬人次。

香港亞洲國際博覽館舉辦全球最大規模、以K-POP為基礎的韓流文化慶典「KCON HONG KONG 2024」。(陳順禎 攝)

CJ ENM今年首度將KCON帶來香港，一連兩日的「KCON HONG KONG 2024」，包含三大節目，展覽、粉絲見面會及大型演唱會，場面盛大。位於亞博Hall 2的展覽，有25個參展攤位，涵蓋K-POP、K-FOOD、K-DRAMA及K-MOVIE等，多個攤位成為打卡熱點。今年KCON推出「STAMP TOUR」及KCON官方精品，觀眾可以一邊追星，一邊體驗韓流生活文化。展館內設有兩大舞台「KCON STAGE」及「Dance All Day」，K-POP藝人於不同時段現身，與觀眾近距離交流。

一連兩日的「KCON HONG KONG 2024」，包含三大節目，展覽、粉絲見面會及大型演唱會，場面盛大。(陳順禎 攝)

第2日（DAY 2）演出已於昨日圓滿結束。下午進行的「KCON STAGE」有xikers、JO1及孝琳（HyoLyn）輪流獻唱，首次來港參與KCON的JO1，選唱出道歌《無限大》及人氣歌《Trigger》及《Tiger》，還帶來特別舞台，翻唱SEVENTEEN的《孫悟空》，又與粉絲大玩二選一遊戲。JO1更馬不停蹄亮相「Dance All Day」舞台，與熱愛K-POP舞蹈的觀眾同樂，教粉絲跳舞兼送上精美禮物。去年底出道的WHIB及VIVIZ也成為「Dance All Day」的主角，與觀眾一同投入跳舞狂熱。KCON最受歡迎節目「Meet&Greet」，第二日有ZEROBASEONE、TEMPEST、SISTAR19及DAY6，分4個時段進行，與粉絲聊天互動，還有近距離接觸的HI-TOUCH環節，跟粉絲一同創造美好回憶。

「KCON STAGE」有xikers、JO1及孝琳（HyoLyn）輪流獻唱。(陳順禎 攝)

「KCON HONG KONG 2024」重頭戲是在Hall 1舉行的大型演唱會。第二日表演單位有ATEEZ、DAY6、JO1、SISTAR19、TEMPEST、VIVIZ及ZEROBASEONE。演出前眾人輪流踏上紅地氈，有逾千名粉絲圍觀。4人樂隊DAY6自2017年，相隔多年再參加KCON，他們表示非常榮幸，綵排時已佷興奮，還不忘清唱幾句，展現實力派唱功。女團SISTAR19以火辣造型登場成為全場焦點，孝琳表示以往多次獨自出席KCON，今次有寶拉陪同，覺得份外安心兼感動。節目《BOYS PLANET》出身的限定男團ZEROBASEONE踏上紅地氈時，全場粉絲起哄，他們推介新推出的日文歌《飄呀飄呀~命運之花》，表示新歌充滿春天氣息，還即場示範團隊打氣口號。ATEEZ壓軸亮相紅地氈，分別於3月23日及4月3日生日的成員潤浩及星化，獲全場大合唱生日歌。

第二日表演單位有ATEEZ、DAY6、JO1、SISTAR19、TEMPEST、VIVIZ及ZEROBASEONE。(陳順禎 攝)

演唱會於晚上7時開始，當晚由ZEROBASEONE成員章昊及成韓彬擔任主持，於內地福建出生的章昊，廣東話相當流利，不僅用廣東話自我介紹，還借用港產片經典對白說：「如果非要在這份愛上加上一個限期，我希望是一萬年」。香港新晉三人女團ME&及韓國新晉四人女團VVUP擔任暖場嘉賓。ZEROBASEONE打頭陣出場，唱出人氣歌曲《In Bloom》，火速將現場氣氛推高。接着TEMPEST登場，跳唱《LIGHTHOUSE》及《Vroom Vroom》兩首歌。JO1則演唱了《Fairytale》及《Venus》，他們透露此行獲益良多，發現香港有許多喜愛他們的粉絲，感到開心及幸福。

當晚由ZEROBASEONE成員章昊及成韓彬擔任主持。(陳順禎 攝)

VIVIZ當晚帶來只能在KCON上看到的特別舞台「DREAM STAGE」，這是一個由K-POP藝人與粉絲共同創造的「夢幻舞台」。昨日一早有數百名跳舞達人到場參與選拔，VIVIZ親自參與其中，最終選出約50名粉絲一同踏上KCON大舞台，演出大熱歌曲《MANIAC》，場面震撼。之後ZEROBASEONE再次登場，唱出《Crush》及《Melting Point》，他們稱很開心終於見到香港粉絲，主將章昊還用口型以國語道出「我愛你」，冧爆全場，ZEROBASEONE在台上大玩互動遊戲，互相模仿隊友的日常小動作，又考驗他們用創新方法向粉絲示愛。

之後DAY6登場，唱出稱霸音樂串流平台的人氣歌《Welcome to the show》、《You were Beautiful》及《Time of Our Life》，他們不忘借歌詞大讚粉絲「很漂亮」。最近回歸樂壇的SISTAR19，以新歌《NO MORE(MA BOY)》先聲奪人，寶拉與孝琳大跳雙人桌上舞，展現三代女團的跳唱實力，接着再唱SISTAR時期經典作《Loving U》與《Ma Boy》，她們表示相隔多時來港，心情特別好，孝琳回想起曾與隊友來港旅行，一起乘坐雙層巴士的美好回憶，寶拉也想起吃過很好味的炒辣蟹，想再去品嘗。

最近回歸樂壇的SISTAR19，以新歌《NO MORE(MA BOY)》先聲奪人。(陳順禎 攝)

演唱會尾聲，再送上KCON特別舞台環節，就是翻唱經典K-POP歌曲的「RE-Meeted Stage」，今次主角是第三度登場的ZEROBASEONE，他們選唱同樣是限定男團Wanna One的經典出道歌曲《Energetic》，令現場熱血沸騰，掀起粉絲集體回憶。壓軸演出的是登上美國Billboard 200大冠軍的ATEEZ，他們先後唱出《Crazy Form》、《Wave》及《BOUNCY(K-HOT CHILLI PEPPERS)》，還在台上大玩互動遊戲，成員輪流擺出性感、可愛及心心手勢。最後全體K-POP藝人重返舞台，跟觀眾說再見，一連兩日的KCON劃下完美句號。