三代女團SISTAR19魅力回歸　ZEROBASEONE翻唱WannaOne人氣歌

韓國首席娛樂公司CJ ENM今年3月30日(星期六)至31日(星期日),假香港亞洲國際博覽館舉辦全球最大規模、以K-POP為基礎的韓流文化慶典「KCON HONG KONG 2024」。KCON主力推廣韓流文化,觀眾除可欣賞K-POP表演外,還有多元化的展覽及活動,讓觀眾親身體驗韓國獨特文化。KCON於2012年首次在美國舉辦,其後移師至日本、法國、澳洲、泰國等9個國家及地區,過去12年,累計觀眾達165萬人次。

香港亞洲國際博覽館舉辦全球最大規模、以K-POP為基礎的韓流文化慶典「KCON HONG KONG 2024」。(陳順禎 攝)

CJ ENM今年首度將KCON帶來香港,一連兩日的「KCON HONG KONG 2024」,包含三大節目,展覽、粉絲見面會及大型演唱會,場面盛大。位於亞博Hall 2的展覽,有25個參展攤位,涵蓋K-POP、K-FOOD、K-DRAMA及K-MOVIE等,多個攤位成為打卡熱點。今年KCON推出「STAMP TOUR」及KCON官方精品,觀眾可以一邊追星,一邊體驗韓流生活文化。展館內設有兩大舞台「KCON STAGE」及「Dance All Day」,K-POP藝人於不同時段現身,與觀眾近距離交流。

一連兩日的「KCON HONG KONG 2024」,包含三大節目,展覽、粉絲見面會及大型演唱會,場面盛大。(陳順禎 攝)

第2日(DAY 2)演出已於昨日圓滿結束。下午進行的「KCON STAGE」有xikers、JO1及孝琳(HyoLyn)輪流獻唱,首次來港參與KCON的JO1,選唱出道歌《無限大》及人氣歌《Trigger》及《Tiger》,還帶來特別舞台,翻唱SEVENTEEN的《孫悟空》,又與粉絲大玩二選一遊戲。JO1更馬不停蹄亮相「Dance All Day」舞台,與熱愛K-POP舞蹈的觀眾同樂,教粉絲跳舞兼送上精美禮物。去年底出道的WHIB及VIVIZ也成為「Dance All Day」的主角,與觀眾一同投入跳舞狂熱。KCON最受歡迎節目「Meet&Greet」,第二日有ZEROBASEONE、TEMPEST、SISTAR19及DAY6,分4個時段進行,與粉絲聊天互動,還有近距離接觸的HI-TOUCH環節,跟粉絲一同創造美好回憶。

「KCON STAGE」有xikers、JO1及孝琳(HyoLyn)輪流獻唱。(陳順禎 攝)

「KCON HONG KONG 2024」重頭戲是在Hall 1舉行的大型演唱會。第二日表演單位有ATEEZ、DAY6、JO1、SISTAR19、TEMPEST、VIVIZ及ZEROBASEONE。演出前眾人輪流踏上紅地氈,有逾千名粉絲圍觀。4人樂隊DAY6自2017年,相隔多年再參加KCON,他們表示非常榮幸,綵排時已佷興奮,還不忘清唱幾句,展現實力派唱功。女團SISTAR19以火辣造型登場成為全場焦點,孝琳表示以往多次獨自出席KCON,今次有寶拉陪同,覺得份外安心兼感動。節目《BOYS PLANET》出身的限定男團ZEROBASEONE踏上紅地氈時,全場粉絲起哄,他們推介新推出的日文歌《飄呀飄呀~命運之花》,表示新歌充滿春天氣息,還即場示範團隊打氣口號。ATEEZ壓軸亮相紅地氈,分別於3月23日及4月3日生日的成員潤浩及星化,獲全場大合唱生日歌。

第二日表演單位有ATEEZ、DAY6、JO1、SISTAR19、TEMPEST、VIVIZ及ZEROBASEONE。(陳順禎 攝)

演唱會於晚上7時開始,當晚由ZEROBASEONE成員章昊及成韓彬擔任主持,於內地福建出生的章昊,廣東話相當流利,不僅用廣東話自我介紹,還借用港產片經典對白說:「如果非要在這份愛上加上一個限期,我希望是一萬年」。香港新晉三人女團ME&及韓國新晉四人女團VVUP擔任暖場嘉賓。ZEROBASEONE打頭陣出場,唱出人氣歌曲《In Bloom》,火速將現場氣氛推高。接着TEMPEST登場,跳唱《LIGHTHOUSE》及《Vroom Vroom》兩首歌。JO1則演唱了《Fairytale》及《Venus》,他們透露此行獲益良多,發現香港有許多喜愛他們的粉絲,感到開心及幸福。

當晚由ZEROBASEONE成員章昊及成韓彬擔任主持。(陳順禎 攝)

VIVIZ當晚帶來只能在KCON上看到的特別舞台「DREAM STAGE」,這是一個由K-POP藝人與粉絲共同創造的「夢幻舞台」。昨日一早有數百名跳舞達人到場參與選拔,VIVIZ親自參與其中,最終選出約50名粉絲一同踏上KCON大舞台,演出大熱歌曲《MANIAC》,場面震撼。之後ZEROBASEONE再次登場,唱出《Crush》及《Melting Point》,他們稱很開心終於見到香港粉絲,主將章昊還用口型以國語道出「我愛你」,冧爆全場,ZEROBASEONE在台上大玩互動遊戲,互相模仿隊友的日常小動作,又考驗他們用創新方法向粉絲示愛。

之後DAY6登場,唱出稱霸音樂串流平台的人氣歌《Welcome to the show》、《You were Beautiful》及《Time of Our Life》,他們不忘借歌詞大讚粉絲「很漂亮」。最近回歸樂壇的SISTAR19,以新歌《NO MORE(MA BOY)》先聲奪人,寶拉與孝琳大跳雙人桌上舞,展現三代女團的跳唱實力,接着再唱SISTAR時期經典作《Loving U》與《Ma Boy》,她們表示相隔多時來港,心情特別好,孝琳回想起曾與隊友來港旅行,一起乘坐雙層巴士的美好回憶,寶拉也想起吃過很好味的炒辣蟹,想再去品嘗。

最近回歸樂壇的SISTAR19,以新歌《NO MORE(MA BOY)》先聲奪人。(陳順禎 攝)

演唱會尾聲,再送上KCON特別舞台環節,就是翻唱經典K-POP歌曲的「RE-Meeted Stage」,今次主角是第三度登場的ZEROBASEONE,他們選唱同樣是限定男團Wanna One的經典出道歌曲《Energetic》,令現場熱血沸騰,掀起粉絲集體回憶。壓軸演出的是登上美國Billboard 200大冠軍的ATEEZ,他們先後唱出《Crazy Form》、《Wave》及《BOUNCY(K-HOT CHILLI PEPPERS)》,還在台上大玩互動遊戲,成員輪流擺出性感、可愛及心心手勢。最後全體K-POP藝人重返舞台,跟觀眾說再見,一連兩日的KCON劃下完美句號。