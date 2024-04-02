淚之女王｜宋仲基劇中自嘲與宋慧喬真實離婚聲明　對白曝光惹熱議

宋仲基日前在韓劇《淚之女王》中驚喜登場，讓粉絲們相當興奮，劇中他的台詞還巧妙地與當年宋慧喬的離婚聲明內容相似，引起網友熱議。



由金智媛、金秀賢主演的《淚之女王》，日前播出第八集，該劇經常運用經典韓劇哏，包括《三流之路》、《愛的迫降》和《雖然是精神病但沒關係》等劇，讓劇迷看得相當過癮。日前宋仲基以女主角洪海仁（金智媛飾）的離婚律師「文森佐」一角登場，劇中也特別提及他過往演出的《財閥家的小兒子》、《太陽的後裔》、《狼少年》等劇。

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除了回顧經典韓劇，宋仲基的台詞「離婚的主要原因是個性不合，這些該死的……任誰看來都會覺得是個性很差」、「據我所知，沒有人想祝福對方，只是說說而已」，玩起自己與宋慧喬的離婚哏，而當年宋慧喬發出的離婚聲明，確實也寫著「個性差異」，大方自嘲的戲份讓網友笑翻，該集更刷新播出以來最高收視。

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