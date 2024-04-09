《慶餘年2》傳送審劇集內容外洫　出品方發聲明已報警處理

2019年內地推出劇集《慶餘年》大受歡迎，隨後官方宣布開拍第二季，一舉一動都備受關注。然而隨着第二季已拍畢在稍早前更率先播放預告片，此舉動引起不少網民猜測劇集應該快播出。在大家期待之時，近日網上突傳出《慶餘年2》送審劇集內容外泄，立即引起出品方關注，並發出嚴正聲明表示已就事件作出報警處理。

《慶餘年2》未播出預約觀看人數已突破1300萬人。（《慶餘年2》微博圖片）

《慶餘年2》未播出預約觀看人數已突破1300萬人，可見該劇集是多麼的受歡迎。而劇集在稍早前已率先播放預告，勾起不少劇迷心動時刻，官方此舉動被猜測劇集應該就快播出，有傳在5月份官宣。

網上傳出《慶餘年2》送審劇集內容外泄。（微博圖片）

在大家期待之際時，近日網上就突傳出有《慶餘年2》送審劇集外泄內容，甚至有途徑使劇集遭到不法保存。而劇集的出品方得知後第一時間就發出嚴正聲明，強調所謂的《慶餘年2》送審劇集內容圍繞着編造及杜撰大量不實的情況：「網絡流傳的所謂鏈接均為廣告引流、釣魚等不實鏈接，請網友不要輕信，保護個人訊息和錢財安全。」

而針對有心人的行為，出品方認為已嚴重干擾了劇集的正常製作和宣發，並侵害了劇集出品方合法權利，所以出品方就侵權違法行為已進行報警。另外，出品方亦作出呼籲，懇請大家要共同尊重劇集所有台前幕後工作人員的辛勤付出，尊重知識產權，不偏聽、偏信虛假信息。