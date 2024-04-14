專訪｜羅莽爆甄子丹《葉問2》用替身對戰：佢都唔想同我打

71歲羅莽仲好有中氣，記憶力超好，舉手投足相當精神。（鍾冠全攝影）

YouTube搜尋羅莽，第一個關鍵詞語是葉問，正確答案應該是《葉問2》，戲中羅莽飾演羅師傅與甄子丹對戰最後被打落台，相當經典。問到羅莽與甄子丹對打有什麼趣事，他說：「冇呀，我同佢替身打咋」

羅莽表示原先不用演打戲，但自己粉絲與武術指導洪金寶諗熟，更叫三毛大哥關照羅莽，於是羅莽獲得加戲與丹爺對打，那場戲足足拍了五日。

羅莽與甄小丹替身對打，有一幕近鏡，羅莽需要一拳打向替身，當時55歲的他擔心會打中替身，問洪金寶是否真的要發力打過去，洪金寶對替身很有信心對羅莽說：「你打中佢請你食蕉。」結果羅莽有蕉食，他說：「其實我已經收咗力㗎喇」

羅莽外表粗獷其實相當玩得，拍照時表情豐富鬼馬。（鍾冠全攝影）

71歲羅莽自少習武，先學洪頭蔡尾再學朱家螳螂拳，年輕時肌肉男，滿身肌肉但從不去健身室或食「大隻」奶粉，他說：「我哋練啲功夫，兩個人伸對手出嚟對樁練，大家一齊劈落去，之後越劈越大力，啲肌肉爆哂出嚟。」

羅莽24歲拍成名作《金臂童》，當時真的全身結實肌肉。

羅莽父親經營建築生意，父親在九龍城寨起樓自住，出入城寨與三山五嶽人仕有交流是等閒事，羅莽當年學功夫其中一個原因是保護家人，胞弟曾在放學時被三合會招攬，當時16歲羅莽單人匹馬找那位「睇場」講數，「我問佢係咪好鍾意招收新會員，我叫佢唔好撩我細佬，『係有點呀？吹呀？』我一手拉佢埋嚟再一踭打埋去，佢成個撻咗喺地下。」

羅莽恩師是張徹導演，對方不單止帶他入邵氏，更為他度身訂造電影《金臂童》，當時24歲的羅莽全身肌肉，戲中角色亦正亦邪相當突破，而這套電影原來令羅莽紅到去美國，令他有不少美國粉絲，2017年羅莽美國影迷會更為他舉辦了首個簽名會，他說：「真係人生第一個簽名會，嗰次仲賺咗8萬蚊美金，影相要收錢嘅但佢哋好樂意，大家又會分享下睇咗我啲戲有咩得著，我又同佢哋講下當年邵氏電影嘅盛勢係點。」

羅莽當年拍《江湖了斷》，導演要求他生食草龍。

羅莽雖然滿身肌肉，聲如洪鐘但為人相當善良，對導演要求是絕對服從，85年拍《江湖了斷》，羅莽戲中飾演監犯，導演臨時要求他生食草龍，更要吃到有聲在吞下去，羅莽雖然不太願意但最後都應導演要求，不過羅莽最後只是將草龍放在舌底沒有咬亦沒有吞落肚。「總之我哋都盡量滿足導演要求」

羅莽絕對可以用鐵漢柔情來形容，與女友Vivian拍拖20年，問到羅師傅有否對女友做些浪漫事，他表示當然有，他說：「買衫送花呢啲基本啦，我仲會唱英文情歌俾佢聽（唱邊首？）我唱Bee Gees 」