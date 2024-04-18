吳雨霏疑被音樂人馮翰銘傳染甲型流感　網民全錯重點冇人關心病情

撰文：金秀玲
出版：更新：

音樂人馮翰銘（Alex Fung）是樂壇資深的作曲、編曲人和監製，昨日（18日）他與吳雨霏（Kary）等見面，但相中見Alex Fung趴在地上，手中握著一瓶寶礦力。原來他身體不適，他在IG表示：「有班真摯嘅音樂朋友真係好..好好好 #我應該真係甲型流感 #今晚試瞓12Hrs」

馮翰銘疑感染甲型流感。（IG@theinvisiblemen）
過往吳雨霏與馮翰銘曾推出合唱歌，並齊齊接受《香港01》專訪。（資料圖片/梁碧玲攝）

而Kary亦轉發了此貼文，說：「如果你傳染咗俾我的話，我真係🤬你lol」雖然暫時未知Kary有沒有確診，但始終甲型流感傳染度高，而且嬰兒感染後有機會有併發症，而她的細女只得1歲幾，會擔心也是在所難免。

吳雨霏用emoji表示，若被Alex Fung傳染甲型流感會講粗口。（IG@ngk）
吳雨霏有3個小朋友，細女只得1歲幾，難免擔心若生病會傳染仔女。（IG@ngk）

不過，雖然Alex Fung生病，但網民留言卻少有關心他，反而全部錯重點。由於合照身後的背景是錄音室，地上又有張疑似是歌詞的紙，網民都紛紛追問Kary是否要復出！他們說：「哇!!!!!係kary啊!!!!係咪要出嚟唱歌啦？？？？😍」、「吳小姐出山？」、「幾時出呀？等咗好耐！😍😍」等等。

音樂人馮翰銘（Alex Fung）病到趴地，懷疑是感染了甲型流感，不過錄音室背景就透露吳雨霏疑灌錄新歌的端倪，令網民只關心Kary是否復出，冇人關心他的病情，慘。（IG@theinvisiblemen）
留言的網民全忽視了馮翰銘不適一事，清一色問吳雨霏是否要出新歌。（IG@theinvisiblemen）
吳雨霏細女有先天心臟問題，為人母親的她曾說：「做父母的總是最擔心子女的健康，寧願受苦的是我，不是你。」當女兒去年1歲生日時，她更表示心情難以形容，眼眶泛淚。（IG@ngk）

近年屢傳Kary復出及開騷的消息，去年她現身鄧麗欣現唱會，有粉絲即場詢問她「幾時開演唱會」，她笑着禮貌回答：「我開你哋係咪嚟睇！」隨後大批粉絲尖叫回應：「係呀！」令人推測她正鋪路復出。

吳雨霏曾回應復出開騷一事。（IG@ngk）

Kary過往說得上是樂壇小天后，早年由女團Cookies出身的她單飛後成績相當不錯，有《愛你變成恨你》、《逼得太緊》、《分手要狠》、《我本人》等多首代表作，亦得過「叱咤樂壇女歌手銅獎」。不過她15年結婚後開始減產，生小朋友後更全力照顧家庭，只鮮有現身時裝或品牌活動，她「收山」前最後一次出歌便是《奉愛之名》以及《Come with me》，兩首都由Alex Fung監製，後者中兩人更合唱。

吳雨霏當年是樂壇小天后，推出過多首大熱情歌，亦開過紅館演唱會。（VCG）
吳雨霏與老公洪立熙結婚後，便大幅減產，專注家庭。（IG@ngk）
吳雨霏的生活重心放在三個小朋友身上。（IG@ngk）
吳雨霏17年「收山」前的最後作品，便是與Alex Fung合作的《奉愛之名》以及《Come with me》。（IG@ngk）
吳雨霏楊愛瑾破冰後仍未同場慶生　另一Cookies成員反成友誼大使吳雨霏貼合照賀結婚9周年　14字霸氣反擊網民留言話佢老公唔靚仔吳雨霏罕談細女先天性心臟問題　透露愛女心臟多出一條血管吳雨霏坦白承認跟楊愛瑾破冰多時　正籌備演唱會或明年成事吳雨霏被問幾時開騷8字回應　37歲真實狀態曝光極有人妻賢母味吳雨霏激罕曝光一歲孻女樣　囡囡先天心臟有問題：寧願受苦的是我鄧麗欣相隔16年開騷　決裂「餅碎」吳雨霏楊愛瑾再聚頭
香港藝人動向
吳雨霏
馮翰銘