吳雨霏疑被音樂人馮翰銘傳染甲型流感　網民全錯重點冇人關心病情

音樂人馮翰銘（Alex Fung）是樂壇資深的作曲、編曲人和監製，昨日（18日）他與吳雨霏（Kary）等見面，但相中見Alex Fung趴在地上，手中握著一瓶寶礦力。原來他身體不適，他在IG表示：「有班真摯嘅音樂朋友真係好..好好好 #我應該真係甲型流感 #今晚試瞓12Hrs」

馮翰銘疑感染甲型流感。（IG@theinvisiblemen）

過往吳雨霏與馮翰銘曾推出合唱歌，並齊齊接受《香港01》專訪。（資料圖片/梁碧玲攝）

而Kary亦轉發了此貼文，說：「如果你傳染咗俾我的話，我真係🤬你lol」雖然暫時未知Kary有沒有確診，但始終甲型流感傳染度高，而且嬰兒感染後有機會有併發症，而她的細女只得1歲幾，會擔心也是在所難免。

吳雨霏用emoji表示，若被Alex Fung傳染甲型流感會講粗口。（IG@ngk）

吳雨霏有3個小朋友，細女只得1歲幾，難免擔心若生病會傳染仔女。（IG@ngk）

不過，雖然Alex Fung生病，但網民留言卻少有關心他，反而全部錯重點。由於合照身後的背景是錄音室，地上又有張疑似是歌詞的紙，網民都紛紛追問Kary是否要復出！他們說：「哇!!!!!係kary啊!!!!係咪要出嚟唱歌啦？？？？😍」、「吳小姐出山？」、「幾時出呀？等咗好耐！😍😍」等等。

音樂人馮翰銘（Alex Fung）病到趴地，懷疑是感染了甲型流感，不過錄音室背景就透露吳雨霏疑灌錄新歌的端倪，令網民只關心Kary是否復出，冇人關心他的病情，慘。（IG@theinvisiblemen）

留言的網民全忽視了馮翰銘不適一事，清一色問吳雨霏是否要出新歌。（IG@theinvisiblemen）

吳雨霏細女有先天心臟問題，為人母親的她曾說：「做父母的總是最擔心子女的健康，寧願受苦的是我，不是你。」當女兒去年1歲生日時，她更表示心情難以形容，眼眶泛淚。（IG@ngk）

近年屢傳Kary復出及開騷的消息，去年她現身鄧麗欣現唱會，有粉絲即場詢問她「幾時開演唱會」，她笑着禮貌回答：「我開你哋係咪嚟睇！」隨後大批粉絲尖叫回應：「係呀！」令人推測她正鋪路復出。

吳雨霏曾回應復出開騷一事。（IG@ngk）

Kary過往說得上是樂壇小天后，早年由女團Cookies出身的她單飛後成績相當不錯，有《愛你變成恨你》、《逼得太緊》、《分手要狠》、《我本人》等多首代表作，亦得過「叱咤樂壇女歌手銅獎」。不過她15年結婚後開始減產，生小朋友後更全力照顧家庭，只鮮有現身時裝或品牌活動，她「收山」前最後一次出歌便是《奉愛之名》以及《Come with me》，兩首都由Alex Fung監製，後者中兩人更合唱。

吳雨霏當年是樂壇小天后，推出過多首大熱情歌，亦開過紅館演唱會。（VCG）

吳雨霏與老公洪立熙結婚後，便大幅減產，專注家庭。（IG@ngk）

吳雨霏的生活重心放在三個小朋友身上。（IG@ngk）