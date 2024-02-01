吳雨霏楊愛瑾破冰後仍未同場慶生　另一Cookies成員反成友誼大使

Cookies出身的吳雨霏（Kary）、楊愛瑾（Miki）早年驚傳不和，以往二人與鄧麗欣（Stephy）、區文詩（Angela）四個經常聚會，但自17年起就要分批見面，Kary與Miki從此不再同場，直至去年底Stephy開演唱會，她們與Angela、陳素瑩（Gloria）及何綺玲（Elaine）等合體現身，被指終於和好如初！「主人家」鄧麗欣亦表示兩位好友關係無問題。

以往Angela、Miki、Kary及Stephy經常四個聚會，但6、7年前開始Miki和Kary卻反目，二人不再同場。（微博@楊愛瑾）

23年11月，Miki（中）、Kary（右二）合體去睇鄧麗欣演唱會，Kary承認已破冰。（資料圖片）

月前吳雨霏出席活動，被問起是否已跟楊愛瑾破冰，她反問：「唔好咩？」透露經常在教會撞到對方，只是自己少出活動見記者，才沒有特登講這件事。但當問到是否一早和好或已重新變回好姊妹，她只表示咁大個人，大家各有家庭、要向前望。

吳雨霏去年底出席活動時被問是否已跟楊愛瑾和好，她反問記者：「唔好咩？」（IG@ngk）

而日前是區文詩的生日，姊妹們都有跟她食飯慶祝，不過仍然處於三缺一局面，只見到鄧麗欣和吳雨霏幫她慶祝，楊愛瑾就未見影，似乎已難再回到昔日般四人行。而在區文詩、吳雨霏等貼相的同日，楊愛瑾亦貼出了另一Cookies成員陳素瑩為自己預祝生日，而陳素瑩都有同區文詩另外慶生，看來是Cookies內的友誼大使。

鄧麗欣、吳雨霏為區文詩慶祝生日，但仍然未見已和解的楊愛瑾。（IG@angela_au）

陳素瑩（下排左）都有另外跟趙哲妤和其他朋友為區文詩慶生。（IG@angela__au）

陳素瑩（右下）更走足兩場，看來跟區文詩很要好。（IG@angela__au）

而在區文詩貼相的差不多時間，Miki就貼出陳素瑩等與她預祝2月生日的照片。（IG@mikiyeung）

其實一早淡出幕前的「餅碎」陳素瑩，一直有同Cookies成員見面，看來她是Cookies的友誼大使！（IG圖片）

陳素瑩去年亦有相約Cookies的何綺玲（Elaine）在東京見面。（IG@elaineho422）

陳素瑩Gloria在幕前活躍時間其實不足一年，在Cookies「九變四」時她就被逼成為「餅碎」，之後她讀書增值自己，在英國修畢金融和會計課程，又於曼徹斯特商學院修畢碩士學位，她曾在香港四大會計師樓之一德勤任職高級審計員，三年前已婚。雖然已淡出幕前近20年，但她跟多位Cookies成員仍十分友好！

Gloria已是人妻啦！（IG@gloriasychan）

由於她舉行婚宴時，有指她特意安排吳雨霏、楊愛瑾在婚宴分枱坐避免尷尬，她在社交平台激動澄清：「其實結婚係開心事，唔明白點解會有d分枱坐既新聞出咗嚟，首先作為主人家既我同我老公William並無安排Miki同Kary分枱坐，因為Kary一早講咗會嚟影相但唔會食飯，而Miki就會嚟食飯。因為我尋晚真係太忙招呼唔同既賓客，完全唔記得咗影大合照，我搵得好辛苦終於比到我搵到一張佢哋係一齊坐同一張枱嘅相，證明真係冇分枱坐呢回事。Kary好有心睇埋我哋既march in同聽埋我哋既speech先走，同樣地我哋好開心即使Miki隻眼有少少敏感但都照樣出席我哋既婚宴，所以作為主人家既我哋對Kary和Miki造成既不便，真係感到非常抱歉🙏」看來她十分重視隊友間的情誼。