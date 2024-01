吳雨霏罕談細女先天性心臟問題　透露愛女心臟多出一條血管

吳雨霏(Kary)與初戀男友洪立熙(Brian)相戀8年,並於2015年在美國註冊結婚,婚後兩人育有一子兩女,一家五口生活幸福。吳雨霏成為人母後漸漸淡出幕前,專心照顧家庭。昨日(31日)吳雨霏趁2023年的最後一天,在IG貼出多張照片,並表示自己正在發燒,同時透露1歲半的細女Noa有先天性心臟問題,字裡行間充滿感觸。

吳雨霏與初戀男友洪立熙(Brian)相戀8年,並於2015年在美國註冊結婚。(IG圖片)

吳雨霏罕談細女先天性心臟問題。(IG圖片)

吳雨霏在帖文中寫道:「當我打緊呢段字的時候 我正在床上發高燒發到瘟瘟沌沌🫠 特別感性 😂在回想2023這個crazy year 發現我用了大半人生才領悟到『感恩』這個課題 以前從來都只有看到最壞或更壞 或一直埋怨 現在終於慢慢學會在無論任何情況 都可以選擇看到好多值得感恩的事情 感恩bb生病期間找到有好醫生醫治 感恩有一班天使朋友為我們祈禱 感恩一個好老公和家人做我最強後盾 💖 現在bb行得走得玩得 是三個仔女之中最多energy的一個 😆🥰 」

吳雨霏透露愛女心臟多出一條血管。(IG圖片)

吳雨霏婚後兩人育有一子兩女,一家五口生活幸福。(IG圖片)

吳雨霏。(IG圖片)

吳雨霏細女Noa於2022年出世時,發現患有先天性心臟問題,醫生在女兒的心臟發現多出一條血管,慶幸現在的病情已慢慢穩定,吳雨霏續寫道:「當bb情況慢慢穩定後 我給自己一個簡單目標 就是要幫有需要嘅人 坦白說,有好多時候都不知道怎樣幫 但我同自己講不要想太多 做到就做,盡力而為💪🏻 每星期都盡量騰空一些時間幫助有需要的學生做功課 或同年青人一起上課 不老土,事實收穫比付出更多 這是最大的歡樂 期待2024的一切 大家繼續努力 繼續善良 Be Kind I love you all ❤️」