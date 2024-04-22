炎明熹限量黑膠碟被炒至9千元　多區歌迷通宵排隊等買仍撲空

剛完成三場演唱會的Gigi炎明熹，稍作休息後，於上周六（20日）出席由「炎明熹粉絲後援會」舉辦、特別在Gigi生日月進行的捐血及義賣日活動，她說：「今次活動由舊年7月開始籌備，當時我都未知可唔可以出席到，所以今日好開心可以同歌迷一齊做善事，除咗捐血之外，我哋仲有個義賣區，收益扣除成本全數捐贈APF愛培自閉症基金，為來自基層嘅自閉症小朋友提供ABA治療以及為佢哋嘅家庭提供支援服務。」

炎明熹出席由後援會舉辦的捐血及義賣日活動。

去年4月「炎明熹粉絲後援會」首次舉辦大型慈善活動，為基督教聯合醫院病童籌款，到今年的捐血義賣日，除了部份義賣精品一早被歌迷搶購一空，當日亦有接近一百位歌迷報名捐血，而身為偶像，Gigi亦打算以身作則捐血救人，還笑言唔怕痛，只在小時候試過一次打針打到喊。只可惜Gigi去到捐血現場，閱讀捐血守則時，才發現服用過中藥不能捐血，Gigi即時扁嘴，還用「好失敗」來形容自己，表現得非常失望。

每位成功捐血的粉絲可獲贈印有卡通版Gigi的「Gi囡鎖匙扣」，可惜Gigi因食完中藥不能捐血。

活動前一晚Gigi與歌迷在社交網站開Live，分享演唱會點滴，坦言尾場完show一刻激動得不斷落淚，內心非常不捨，這段時間腦海仍不時浮現演唱會的畫面，她說：「不過當晚都有開心嘅時刻，因為終於可以飲汽水，到第二日，因為爸爸媽媽同細妹要走，陪完佢哋飲茶送佢哋離開，我就返屋企執屋，之後打邊爐，因為做show，我會避免食濃味同刺激嘅食物。另外，嗰晚有歌迷提議我搞busking，以前13、4歲都試過兩次喺尖沙咀碼頭busking，嗰陣心情好緊張，因為未試過咁多人圍住聽我唱歌，而家都好想再試吓去海旁busking嘅感覺，希望大家可以嚟支持，不過未知幾時會搞。」

炎明熹與歌迷分享，自己在演唱會完騷一刻不停流淚，另外她正積極考慮Busking。

提到演唱會跳唱環節外界一致讚好，Gigi也收到了大家的意見，並預告正籌備一首跳唱歌，滿足樂迷的同時，也是對自己的一個挑戰。「已經揀咗歌，但未開始錄音，因為仲研究緊點樣可以再做好啲，首歌你會幻想到有一個人、戴住頂帽喺度噠手指好有型，希望首歌可以做到我哋想要嘅效果，或者俾大家見到另一種風格嘅Gigi。」

Gigi的第一首派台歌《真話的清高》被印製成7寸黑膠唱片發售，而她亦透露自己正籌備跳唱歌。

上周六除了是後援會的慈善活動，也是Gigi推出的大日子。為響應香港唱片店日，Gigi的第一首派台歌《真話的清高》被印製成7寸黑膠唱片發售，由於是限量發行，多區的唱片店外出現通宵排隊等唱片店開門的人龍，據知因為每間店舖入貨量有限，在捐血日當天便有歌迷說自己「排第三個都買唔到」，甚至有歌迷在買賣網站出價9,000元，求好心人割愛轉讓唱片給他，「我知道外間銷情都好緊張，有歌迷凌晨四點已經開始排隊，知道呢個消息感動到起雞皮，好多謝大家嘅支持，自己都唔知有冇辦法可以留到隻碟送畀屋企人，如果真係冇晒貨，我會將我自己手上呢隻碟，送畀佢哋。」

炎明熹黑膠唱片限量發售，多區的唱片店外出現通宵排隊等唱片店開門的人龍，但有人排頭幾位都買不到。

多區唱片店排隊情況：

有歌迷在買賣網站出價9,000元，求好心人割愛轉讓唱片給他。

不單只買碟支持，後援會更於港、九兩大旺區，買下LED廣告屏幕，播放Gigi的全新主打歌《還有一艘救生艙》，地點分別是銅鑼灣港鐵站F1出口，以及尖沙咀加拿分道及金馬倫道交界大廈外牆，而Gigi出席完捐血活動後，親自去到尖沙咀拍照打卡，感謝粉絲對她的支持。