專訪｜RubberBand再訪非洲　驚見學生進步傾AI：唔放棄就有得翻身

索馬里蘭，大概是我們一生都不會去旅遊、甚至未必知道在哪裡的地方；但RubberBand的6號、阿偉和泥鯭，早前就應宣明會邀請去做探訪。它位處非洲，而一般人聽到非洲，最先想到的必然是很熱、小朋友又餓又瘦弱、沒有乾淨食水、垃圾山等等，阿偉坦言這些饑荒跟垃圾食水的問題確實有發生，甚至有些更震撼的影像。不過情況愈惡劣，卻反而愈顯人性的光輝，三位從旅程中多次與當地人的接觸中感受到，縱然世界很壞，但因為有善良的人，所以我們看到了希望。

場地提供：HandsOn Hong Kong



講到今次探訪之行為何三缺一，他們解釋因為阿正的小朋友還小，而非洲始終比較多病，基於健康考量他今次就未有同行。（陳順禎攝）

三位去的是索馬里蘭，泥鯭坦言他跟大部分人一樣，對索馬里蘭的認知是《Captain Phillips》及《Black Hawk Down》兩套電影，而其實索馬里蘭不相當於索馬里，因為它是一個在90、91年左右已宣告獨立於索馬里的區域，只是不獲西方社會承認而已。但幸好，幾十年間，索馬里蘭政局上相較其他國家穩定，而今次探訪的主題是「守護脆弱孩子」。

出發前，他們要打黃熱病及腦膜炎針，亦要食瘧疾藥，雖然比起義工們，幾位要打3至4針已算少，但泥鯭就形容：「我哋打完兩隻手之後好似癱咗一樣。」而阿偉打完針亦有發燒。（陳順禎攝）

講到索馬里，最多人聯想到的就是海盜，RubberBand解釋有好多人本身在海邊住，但冇工作，所以就成為海盜，但今次三位去索馬里蘭並非鄰近印度洋那邊，所以就不清楚海盜問題是否猖獗。

泥鯭說，他跟大部分人一樣，對索馬里蘭的認知是《Captain Phillips》及《Black Hawk Down》兩套電影，但其實索馬里蘭不相當於索馬里。（陳順禎攝）

10年後再訪非洲 簡陋帳篷作居所震撼眼球

今次已非RubberBand首次去非洲，早在10年前他們已經去過津巴布偉做探訪，儘管對非洲有基本認知，記得當時的人們住在用泥建成的房子，但索馬里蘭人住的IDP Camp原來更惡劣，阿偉說他們的房子就如訪問場地的地氈般大：「佢哋係用啲尼龍袋，再加啲木，包好晒就係佢哋間屋。基本上係一啲冇用嘅嘢，尼龍袋、鐵罐整成嘅鐵皮，就做一個帳幕，其實個帳幕唔係好大，大約幾十尺，可能佢哋需要住10個人以上，嗰下嘅震撼係好深刻嘅，比我預期中好似再差，再緊急啲。」泥鯭補充說，這些所謂的「屋」裡面除了些簡陋骯髒的廚具，就什麼設備都沒有，連燈都沒有；如果較幸福的地方，就可能有志願組織幫忙做水井，供居民打水，但衛生程度都是很惡劣的。

索馬里蘭人所居住的房子，只是一個簡單用尼龍袋、鐵皮、木條搭建而成的帳篷。

人父阿偉去母嬰健康院 憶陪老婆產檢畫面極感慨

而身為人父的阿偉，去到母嬰健康院時亦相當感慨，他說老婆懷孕時，自己都陪她去過香港的政府及私家醫院做產檢，對父母而言是基本不過的事，但對於索馬里蘭的婦女來說，這絕非必然。首先能做檢查的地點不多，因此腹大便便的她們，可能要在又熱又不便的情況下，舟車勞頓去做一些很簡單的檢查，阿偉說，除了感到在先進地方居住的幸福外，亦令他領悟到「持續關注」的重要性，「我哋見到個健康院、診所，好多都係面對緊幾個月後就可能要關門嘅一個狀態，個資金或者各樣Support係唔夠繼續營運，好想將呢個訊息帶返嚟我哋嘅地方，盡量宣揚出去。」因此，RubberBand在此行後創作的作品，可能會與這個議題有關。

探訪母嬰健康院讓已為人父的阿偉憶起不少當日陪太太產檢的回憶，更自覺非常幸福，因為當地的健康院大多都面臨隨時關閉的狀態，而且相當簡陋。

阿偉出發前囡囡喊晒口，但因為知道他今次去的不是一般旅遊勝地，女兒對當地十分好奇，而他亦覺得這是很好的溝通機會，讓她更認識這個世界所發生的事情。

被問探訪母嬰健康院後會否影響到對生兒育女的看法，新婚的泥鯭說：「你睇到嗰度嘅人好努力咁幫緊自己同埋幫緊自己鍾意嘅地方，嗰撻土地，我覺得呢個係緊要啲，哪怕你返到嚟香港想唔想生小朋友，你首先要愛自己嘅地方先。」（陳順禎攝）

6號唱10年前非洲行之作《We Are One》眼濕濕：冇諗過嚟返非洲唱

旅程中有一個環節，是當地小朋友唱歌畀RubberBand、而RubberBand又唱歌給他們聽，三位選唱了10年前探訪完津巴布韋後創作的《We Are One》，而這亦是讓6號眼淚缺堤的一幕。阿偉也理解他感觸的原因，「我哋寫嘅時候冇諗過，我哋仲有機會去返非洲當地。雖然唔係同一個國家，但去返嗰片大陸，唱返畀當地嘅人聽。我哋當初喺嗰度攞咗啲靈感，寫咗一隻歌，經過10年時間洗禮，今日帶返去呢個地方，係一件好神奇嘅事！」6號就補充當時冇講到的落淚原因，「本身只係覺得呢隻歌喺香港可能唱下Show，或者啲大啲嘅Show先唱，你諗都冇諗過返返去非洲唱。我自己對呢啲連結比較敏感，人生有幾可有呢啲Moment？個感慨係，仍然同呢啲隊友一齊，再次返返非洲，將當時帶走嘅一啲嘢帶返返嚟。」

10年前，RubberBand探訪津巴布韋，與當地人拍手唱歌，並創作出《We Are One》。（MV截圖）

相隔10年，RubberBand再到訪非洲，在當地小學唱出《We Are One》，他們坦言想都沒想過。

世界新聞太沉重難免麻木 只能提自己多點關注

今趟索馬里蘭之旅後，6號曾形容是「在開始對世界有種麻木之際，旅程恍如一場及時甘霖，重新滋養，繼而喚醒自己。」他說這4、5年香港人經歷了社會運動、疫情，以至全球的問題，整個鬱悶感讓人很易選擇逃避，不再過度關心讓我們心傷的沉重事。他亦以RubberBand前年2月受「俄烏戰爭」感召而創作的《只能給你奏著》作例子，「呢個戰爭佢哋兩國嘅軍民都繼續受罪、打嚟打去；當權者都繼續模棱兩可嘅時候，大家冇再好似22年2月嘅時候咁留意佢哋發展。每次都有咁嘅狀況，喺YouTube成日都有好多片睇，有一條片係俄烏戰爭嘅Update，有一條係平時你睇開嘅飲飲食食，譬如酒店評級、西灣河有咩好食，你自自然然會撳咗西灣河好食嗰條，我自己就正正經歷緊呢一樣嘢，可能就係唔想接收咁多Heart breaking嘅事。」

6號坦言這幾年經歷太多大事，難免對於太沉重的資訊感到麻木，有時寧願睇一些飲飲食食的資訊去逃避，但今趟旅程卻喚醒了他。（陳順禎攝）

他說自己有時寫歌都會墮進麻木的漩渦裡，自己都不知如何抽身，但一位同事讓他明白到，人一定會攰、攰便會麻木，除了不斷提醒自己，也別無他法。RubberBand今次的角色是樂隊、信差、音樂人，他們會告訴大家索馬里蘭發生了什麼什麼事，而如果你聽到了，會去搜尋一下這個地方，這裡的事，已是一個關注和改變。6號續說：「老一輩就可能覺得有啲嘢改變唔到，但係我覺得其實唔係嘅，總有方法！最簡單就係關注開始，少少少少咁開始就夠。」人每天要關注和處理的事太多了，其實RubberBand探訪完、宣揚完，索馬里蘭人的生活或許也不太能改變，可能之後都仍然要住在簡陋的帳幕、喝不潔的水，對於這樣，他們到底覺得無力抑或有希望呢？

雖然索馬里蘭的情況並非一時三刻便得以改善，但RubberBand去完這次旅程，始終抱持著希望，因為當地有很少人從沒放棄這個地方。

驚訝非洲不如想像般落後 有學生用電腦、討論AI

RubberBand對此是覺得有希望的，阿偉表示：「我必須要認同呢個世界係好差，世界好多唔同嘅地方，或者我哋自己嘅城市，都有唔好嘅事情發生，有打仗、有饑荒，你必須認同呢一部份先。但係喺呢個咁差嘅地方、咁差嘅世界，有好多人仍然為緊呢個地球，或者佢哋自己嘅城市同國家去出力，去改善，令到佢變得更好。」6號亦提到探訪職業先修學校的驚人發現，作為城市人，一般都會聯想到索馬里蘭人大概是學裁床、車衣等技能，沒想到他們竟然在用電腦。他說：「全部都係用電腦做e-Commerce嘅嘢，啲老師同學仲會討論點樣睇AI，話而家好興ChatGPT，我自己都滴汗，個滴汗係嚟自我自己嘅無知，人哋其實都會Work on嗰啲嘢。」

阿偉直言，我們不得不承認世界確實很差，但與此同時仍有很多人為自己所愛的地方出力，嘗試讓它變得更好。（陳順禎攝）

世界很壞 但有善良和不放棄的人就有希望

最令6號覺得有希望的，並不是什麼科技，而是有一些老師，他們可能在中國或外地讀完碩士，理應可以在其他國家賺很多錢，然而他們卻選擇回到索馬里蘭執起教鞭，把從別處習得的知識傳授給自己的師弟、師妹，「佢冇放棄自己嘅地方，呢個都幾感動！你睇多啲就會見到，只要啲人唔放棄自己，或者遇到啲好嘅Timing，好多我哋覺得唔好嘅地方都會有轉機。」他舉例說，以前埃塞俄比亞出名饑荒，但某程度上是政權為禍，近年情況已有改善；而90年代發生種族屠殺的盧旺達，現時亦發展得不錯，「所以你唔可以批死非洲人就係懶、冇得翻身！世界唔係咁樣，每個人都有自己民族嘅路，應該睇得鬆啲同闊啲。」

6號認為，我們不應覺得任何一個民族永遠不會有進步，他說：「你唔可以批死非洲人就係懶、冇得翻身！世界唔係咁樣，每個人都有自己民族嘅路，應該睇得鬆啲同闊啲。」（陳順禎攝）

6號特別提到，今次認識一些專做救援工作的朋友在一些正打仗的國家服務，專門開闢人道走廊讓難民過境。即使世界荒誕和紛亂的程度，或者超乎我們香港人可以想像得到的程度，但的確就是有人在做這些工作。阿偉亦認識一些索馬里蘭人，在資源極其緊絀的情況下，仍然為改變這個地方去付出，亦正因如此，或許我們都可以做多一步，讓他們感覺自己被看見、被連結，阿偉說：「呢個世界好差，但係好差之間係真係有希望見到，就係因為有啲好嘅人。」

去完索馬里蘭，RubberBand認為我們都可以多行一步，哪怕只是小小的關注，都讓當地人感到被看見、被連結。