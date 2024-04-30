樊亦敏新劇同三太有分別　仲大爆Joe人選已定：你真係會知係邊個

TVB新劇《神耆小子》將於下星期播出，樊亦敏飾演錢大海（鄭則仕 飾演）的情人紅玫瑰，今次樊亦敏於劇中的形象斯文，連說話都放慢了，與「三太」的形象有鮮明的對比。至於之前於《愛·回家之開心速遞》中飾演「大太」的形象亦同樣斯文，得到不少網民力讚，樊亦敏今日（30日）出席活動後接受《香港01》訪問時表示十分感謝大家喜愛這個形象：「好開心嘅，原來大家都鍾意另一個我，當然希望可以接受多啲唔同嘅角色啦，咁冇諗到一出嚟係大家會咁鍾意，同埋都係一個挑戰嚟，一集入面演3個唔同嘅我。」

樊亦敏飾演鄭則仕的情人紅玫瑰。(葉志明 攝)

樊亦敏講到「三太」的角色說話比較快是因為角色所需，而紅玫瑰因為是生意人所以相對較溫柔：「佢對kent哥偽係溫柔啲嘅，因為始終係佢鍾意嘅人啊嘛，咁平時係職場上，我對住啊廉嗰啲針鋒相對呢，都冇三太咁快嘅。」她表示這個角色與「大太」及「三太」都有分別。

樊亦敏表示這個角色與「大太」及「三太」都有分別。(葉志明 攝)

樊亦敏被問到《愛·回家》的演員最近不停離開，以致「人丁單薄」會否不開心時，她則說因為劇集已經播出一段時間，所以會有演員流轉的事情發生：「因為故事上嘅需要，一家人齊齊整整梗係有佢嘅開心啦，無論點樣龍家都係好熱鬧㗎！」至於三太兒子Joe什麼時候會真正出現亦是大家關心的問題，樊亦敏知道大家都很關注這件事便大賣關子笑著說：「啊Joe係會出現㗎！好多人都會覺得Joe係斎講唔出現，因為成日淨係見到個背脊同聽到佢把聲咁，但其實Joe係真係會出現囉。」

樊亦敏知道大家都很關注Joe什麼時候會真正出現。(葉志明 攝)

至於有關Joe的人選一直有指是丁子朗，樊亦敏笑著說：「你真係會知係邊個，但我依家唔講得！」被問到Joe是否已經「入組」，樊亦敏表示：「我哋已經知道有佢㗎啦，係真真實實有一個人真係飾演佢同埋我哋真係有一條線係我同佢㗎！」但原來樊亦敏已經率先爆了Joe的人選並不是丁子朗，因她被問到對於如果丁子朗來飾演Joe時有什麼感覺，她坦言「各有各好」：「咁其實邊個都好啦，總之做得我啊仔呢，我都好開心㗎啦！希望大家會鍾意啦！」

樊亦敏已經率先爆了Joe的人選並不是丁子朗。(葉志明 攝)

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樊亦敏被問到如果Joe真的出現，會否削減了劇中她繼子「龍璟風」的母愛，她也擔心會：「如果我個仔出現，我都驚啊風風會呷醋㗎，但呷醋有呷醋嘅好睇，所以大家都睇我哋嘅chemistry啦！」樊亦敏亦立即安慰「風風」，並公開叫他不用擔心，果然「母子情深」。