將軍澳暴雨天文台預告隨時掛黑雨　張寶兒直擊停車場水浸

5月4日凌晨起，香港廣泛地區受雷雨帶影響，天文台先後發出黃色及紅色暴雨警告信號，西貢將軍澳區更是重災區，錄得超過150毫米雨量，將軍澳區內多處出現嚴重水浸。



將軍澳區內多處嚴重水浸，有網民指情況比黑雨還嚴重。（fb群組「將軍澳主場」圖片）

佛頭洲村今次受暴雨影響水浸。（黃偉民攝）

日出康城領都旁邊的露天停車場水浸，場面震撼。（facebook「馬路的事」Bosco Chu圖片）

張寶兒與老公袁偉豪原定早上出席山頂舉行的慈善步行籌款活動，但因暴雨影響而取消。張寶兒在IG STORY上載短片，在一個停車場直擊水浸情況，見到水源源不絕流入停車場，有疑似車主撓手望住場內車輛相當無奈，張寶兒留言：「Car park of the day. Pls stay safe.」

張寶兒與老公袁偉豪原定早上出席山頂舉行的慈善步行籌款活動，但因暴雨影響而取消。（IG：@_bowiecheung）

張寶兒在IG STORY上載短片，在一個停車場直擊水浸情況。（IG：@_bowiecheung）

張寶兒在IG STORY上載短片，在一個停車場直擊水浸情況。（IG：@_bowiecheung）