Drake豪宅驚傳槍擊案　一男子傷勢嚴重　警方拒透露歌手是否在家

加拿大饒舌天王Drake的住宅外於當地時間7日凌晨發生槍擊事件，一名保安中槍且傷勢嚴重，尚不清楚事發時Drake是否在家。



多倫多警方發言人Paul Krawczyk在記者會上說，當地時間7日凌晨2點左右，警方獲報趕到一間豪宅外，發現一名男子傷勢嚴重，已被送往醫院治療，槍擊案發生時，該名保安站在住宅前門外。

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Paul Krawczyk拒絕回答事發時Drake是否在家，但表示當局正在與Drake的團隊保持聯繫，並正在配合調查。

Paul Krawczyk指出，案件涉及多名疑犯，他們乘坐一輛汽車逃逸，警方尚未公布車輛細節，稱調查人員正在審查該事件的影片片段。

槍擊事件發生之際，Drake與洛杉磯饒舌歌手Kendrick Lamar間的火藥味濃厚，兩人在周末發布多首針對對方的diss歌曲，其中包括未經證實的指控和人身攻擊。

加拿大饒舌歌手Drake的住宅外爆槍擊事件，一名保全中槍且傷勢嚴重。（Reuters）

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