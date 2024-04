曾批26歲性感女星唔夠靚「如今爆紅榮升女神」知名製片：我後悔了

主演《真的狠愛你》(Anyone but You)、《蜘蛛夫人》的新生代「美乳女神」薛妮史維尼(Sydney Sweeney)近期無堪捲入批評,被曾經製作《呷醋外父》(Father of the Bride)、《愛神有約》(I.Q.)、《英烈情緣》(Shining Through)等片的女製片Carol Baum稱「不漂亮又不會演戲」,氣得透過公關反嗆:「對一個已經能在自己位子上分享專業與經驗的女性,竟然選擇攻擊另外一個女人,這多可悲啊。」讓眾多媒體、網友痛批Carol Baum,讓Carol Baum最近接受《TMZ》訪問時也無奈回應「很後悔」。



Carol Baum對《TMZ》表示,希望自己從未說過這位女演員「不漂亮又不會演戲」,並說通常這樣的評論,並不是自己的風格,但仍有不少網友不買帳,認為她站在自己資歷的制高點上去批判年輕女性,相當不妥。

Carol Baum先前公開表示:「我在飛機上看了《真的狠愛你》,因為我想看這部片,我想知道他到底是何方神聖,為什麼大家都在談論她,我看了這部看不下去的片子…很抱歉喜歡這部片的人們,這是一部浪漫喜劇但男女主角討厭彼此。」Carol Baum同時還在著名的學府南加大兼課,她問學生:」有沒有誰可以幫我解釋一下這個女生,她又不漂亮又不會演戲,為什麼這麼紅?」而她所說的一番話被認為是「厭女」、「歧視年輕女性」,也讓她遭受大量攻擊,最終也不得不出面道歉。

