曾批26歲性感女星唔夠靚「如今爆紅榮升女神」知名製片：我後悔了

主演《真的狠愛你》（Anyone but You）、《蜘蛛夫人》的新生代「美乳女神」薛妮史維尼（Sydney Sweeney）近期無堪捲入批評，被曾經製作《呷醋外父》（Father of the Bride）、《愛神有約》（I.Q.）、《英烈情緣》（Shining Through）等片的女製片Carol Baum稱「不漂亮又不會演戲」，氣得透過公關反嗆：「對一個已經能在自己位子上分享專業與經驗的女性，竟然選擇攻擊另外一個女人，這多可悲啊。」讓眾多媒體、網友痛批Carol Baum，讓Carol Baum最近接受《TMZ》訪問時也無奈回應「很後悔」。



Carol Baum對《TMZ》表示，希望自己從未說過這位女演員「不漂亮又不會演戲」，並說通常這樣的評論，並不是自己的風格，但仍有不少網友不買帳，認為她站在自己資歷的制高點上去批判年輕女性，相當不妥。

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Carol Baum先前公開表示：「我在飛機上看了《真的狠愛你》，因為我想看這部片，我想知道他到底是何方神聖，為什麼大家都在談論她，我看了這部看不下去的片子…很抱歉喜歡這部片的人們，這是一部浪漫喜劇但男女主角討厭彼此。」Carol Baum同時還在著名的學府南加大兼課，她問學生：」有沒有誰可以幫我解釋一下這個女生，她又不漂亮又不會演戲，為什麼這麼紅？」而她所說的一番話被認為是「厭女」、「歧視年輕女性」，也讓她遭受大量攻擊，最終也不得不出面道歉。

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