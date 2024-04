前美足球星O.J. Simpson患癌離世　曾因1994年殺妻案轟動全球

前美式足球明星O.J. Simpson於日前美國時間4月10日離世,終年76歲。其家人在X(前稱Twitter)發聲明表示,O.J. Simpson於4月10日與癌症的鬥爭中離世,臨終前孩子與孫子都陪伴在側,家人希望在這段艱難的時刻獲得尊重及私隱。

圖為2008年10月辛普森(O.J. Simpson)與家人抵達法庭。(Reuters)

O.J. Simpson家人在X發文證實其離世消息。(X)

O.J. Simpson曾於1994年被控殺妻Nicole Brown Simpson及其友人Ronald Goldman,案件轟動全球,但最後因證據不足,陪審團判定無罪釋放。當時Simpson由被捕、審訊至獲判無罪的過程,都有電視直播,於美國稱為「世紀審判」及經典司法案件之一。

O.J. Simpson於2013年5月在法庭內應訊。(Reuters)

由於案件非常轟動,美國串流平台FX、Apple TV分別先後都拍攝過相關紀錄片和劇集《Inside Look: The People v. O.J. Simpson - American Crime Story》及《O.J. Simpson: Blood, Lies & Murder》。另外,O.J. Simpson在2007年他推出著作《If I Did It: Confessions of the Killer》,講述假設的兇案經過,再度引起爭議。不過他否認是為了懺悔而出版書籍,更多次強調沒有殺人,出書目的只是為賺錢。