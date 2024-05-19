古天樂率「城寨四少」威盡康城　缺少呢位演員網民感美中不足

電影《九龍城寨之圍城》上映以來口碑、票房雙贏，票房截止今日（19日）早上11點，港澳總票房已突破6320多萬大關，登上香港電影史上華語片總票房第5位，依目前走勢，相信票房數字還會繼續飆升，非常厲害。

《九龍城寨之圍城》票房再創新高。（電影公司提供）

《九龍城寨之圍城》主創團隊現正出席「第77屆康城影展」。（康城影展FB圖片）

《九》片更揚威海外，獲選入圍第77屆康城影展「午夜展映單元」，導演鄭保瑞日前率領戲中主要演員包括：古天樂、林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑，飛赴法國出席此年度國際電影盛事，在好地毯上，眾男演員帥氣出席，大受現場記者和粉絲歡迎，期間大會更播出古天樂當年與梁漢文合唱的電視劇集《刑事偵緝檔案IV》插曲《宇宙無限》，令大家驚喜萬分。

《九龍城寨之圍城》在康城影展亮相。（視覺中國）

有當地粉絲要求與古天樂合照及取簽名。（電影公司提供）

林峯更主動跟大家自拍合照。（電影公司提供）

而在康城影展首映禮上，現場觀眾看完《九》片後全場起立歡呼並無間斷鼓掌近10分鐘，給予了電影絕大鼓舞；原著漫畫作家余兒亦於Facebook宣布喜訊，落實開拍電影版三部曲，兩部續集分別取名《九龍城寨之龍頭》及《九龍城寨之終章》。

在康城影展首映禮上，現場觀眾看完《九》片後全場起立歡呼並無間斷鼓掌近10分鐘。（林峯IG）

《九龍城寨之圍城》原著漫畫作家余兒於Facebook宣布落實開拍電影版三部曲。（FB圖片）

雖然電影在影展威到盡，但有網民就覺得美中不足是伍允龍無份出席，皆因他今次在片中飾演奸到連自己大佬都「隊冧」的「王九」，演得入型入格，尤其「王九」的笑聲令人留下深刻印象，相當受歡迎。

奸角「王九」伍允龍亦獲讚演技大躍進，突破自己。（劇照）

伍允龍在《九龍城寨之圍城》勁搶鏡。（劇照）

有網民就替伍允龍未能現身影展感到可惜，覺得伍允龍絕對值得一席，英文又勁又真的會打，除了推廣電影外，還有潛質被外國人認識，成為下一個甄子丹；有網民則表示伍允龍正忙於拍攝其身兼動作導演的新戲《無名火》，可能因此分身不暇。但當中竟有網民估計是與伍允龍人品有關，何解？原來該網民覺得伍允龍向來為人謙虛，說不定把機會讓給後輩。

網民留言。（Threads截圖）

網民留言。（Threads截圖）