專訪｜伍詠薇21歲新婚喪夫受盡委屈　被同行嘲諷、途人指罵劏豬凳

伍詠薇（伍姑娘）給觀眾的感覺就是大癲大肺，對一切都不拘小節似的，但這個金剛不壞之身，卻絕非一日半日煉成。你可以想像一下，20歲遇上一生所愛，獲對方引薦選美入行，未幾就有戲拍，原本以為等待著自己的是幸福美滿的夢幻生活，翌年卻遭遇新婚喪夫，當街當巷被圍罵「劏豬凳」、「貪錢」，伍姑娘在訪問中說了三次：「伍詠薇真係好可憐。」



髮型：Debby Kwan@iHair

化妝：Henry Li

服裝：@Harvey Nichols

場地：Greenhouse Times Square by Gaia Group



那時個個以為她繼承了亡夫翁江培逾億遺產，日日數銀紙唔使撈，實情卻是夫家連一支筆都不肯給她留念。儘管形象插水，但手停口停，生活還是得繼續，她在謾罵聲中硬著頭皮復工拍劇，拍戲，更被男演員以「一億七」稱號揶揄她。伍姑娘的二十年華，有一半都是這樣過，她不禁說，當時已顧不得生活與否，只求生存下去。當你年紀輕輕就要獨自面對這一切，往後再遇上什麼是非、困難、逆境，自然覺得沒什麼好怕，再大的事也不會牽動到她的情緒。

訪問中，講起21歲喪夫後面對的種種指控，受盡千夫所指，伍姑娘三度說，抽離去看都臼得自己好可憐。（林志龍、潘樂文攝）

前夫藉信用卡講道理 影響一生冇走歪

亡夫翁江培是會計師事務所高級合夥人，理財有道之餘，更幫伍姑娘計好人生整盤數，用易入口、舒服的方式教了她不少人生大道理，讓她一生受用，沒有走歪。當中比較深刻的，是對方教伍姑娘用信用卡，那時初入行，伍姑娘用他的附屬卡，$12,000買了一件褸，翁生跟他說：「件衫好靚喎！」伍姑娘都知自己使錢使得有點多，不好意思地說：「係呀，不過貴咗少少……」對方沒有不悅，而是說：「哦～唔緊要㗎，不過咁，你張信用卡有Limit㗎嘛，其實你用幾多唔緊要嘅，不過你試吓咁樣呀，我畀個Limit你，如果你今次用多咗，咁你下一次就要買少啲嘢，再下個月就買少啲嘢㗎喇喎，你咪衡量吓自己點買法囉。如果你養成呢啲習慣，你好叻女㗎！」

伍姑娘20歲那年用$12,000買了一件外套，直至前年才捨得丟掉，她直認是個比較眷戀的人。（林志龍、潘樂文攝）

感嘆與前夫相處時間太短 至今仍然回味

伍姑娘細想，其實萬幾蚊買件衫都的確不太值，於是她主動提出：「我自己同佢Negotiate（商量）返，不如我每個月用$6000至$8000啦，我交咗電話費之後，儲起啲錢好冇？佢話都幾好呀，你試吓咁樣啦。佢永遠畀啲位你自己去嘅，而家大個諗返轉頭，其實我都幾乖囉，所以我覺得係你遇到個咩人，你就會學到咩嘢。」即使亡夫離開已30幾年，不過伍姑娘對這些細節還是記得一清二楚，即使至今，她仍然很尊敬對方，不諱言：「只有我同佢先知道，佢係我真愛，真係好鍾意嘅男人。」有些人，曖昧時很好，但拍拖後就原形畢露、愈來愈多缺點，翁生偏偏相反，伍姑娘說：「我鍾意咗你之後，仲發覺原來你好多優點嘅，你話一個女人遇到一個男人，係咁多Surprise嘅，你話幾幸福呢？雖然個時間短暫咗少少，但係我遇過。所以我對於嗰段嘅關係，我係好回味佢呢一個人，而家講返起都係好尊敬佢嘅。如果冇佢同我開咗呢條路嘅話，我諗我幾容易學壞。」

伍姑娘形容翁江培：「會計師計條數好準確囉，佢計到我條數好準確，識扭轉呢個女仔，等佢可以行條路好好呀。」（林志龍、潘樂文攝）

伍姑娘形象雖然幾霸氣，但在戀愛中卻是小女人，她說大家未必估得到，她在老公面前聽話貼服，對方話乜就乜。（林志龍、潘樂文攝）

21歲喪夫 對記者即晚上酒店拍門追訪極無助

可惜，二人相處的時光只得一年多，對方卻在婚後13天突然心臟病發猝逝，對一個21歲的女生當然晴天霹靂。伍姑娘一下子都未消化到噩耗，已難逃記者追訪，她當時工作完，記者衝上她下塌的破舊酒店，拍門並七嘴八舌地拋出一條又一條她根本都不知道的問題。防盜眼外的影像，她至今仍歷歷在目，「嘩，呢個角度我好記得㗎，有幾多個人頭我都記得！」她續說：「第日已經有記者（敲門），我心諗邊個呀？望一望個防盜眼，我見到好多個女仔頭，係女記者嚟嘅，『伍姑娘，伍姑娘，開門啦！我哋呀！我哋知道㗎喇，唔好意思，我哋都係做嘢嘅啫。』問問問問問問，我喺鏡頭個窿咁樣望出去，好多人頭，好多人講嘢，我個腦好亂，我好記得……我好記得嗰段時間㗎，呢啲嘢一定記得㗎！」

伍詠薇21歲與會計師事務所高級合夥人翁江培結婚，但對方卻在婚後13日突然心臟病發猝逝，使伍姑娘背負「劏豬凳」污名多時。（無綫節目截圖）

她理解對方是為了工作，但摯愛突然離開了，自己整晚都沒睡過覺，心不在焉、神不守舍，記者還衝上來問遺產分配，她說：「你突然間問我咁多我都唔知嘅嘢，我都未預知到嘅嘢，點答你呢？你諗吓一個女仔其實幾可憐，我即刻抽離去睇伍詠薇，好可憐呀你。」伍姑娘再道出另一個心酸畫面，連拍戲都未必拍得出的情節，出現在這個21歲的女孩身上，她先自嘲：「喺深圳，托住佢張相（遺照），一路行，一路記者跟住你，我唔係揸住奧運棒呀！」原來因為深圳返香港一定要行指定通道，沒有秘道，她想避都避不了，只能「肉隨砧板上」任影，「啲記者任影，慢慢影，唔使狗仔隊，任影呀！嗰種難過你知唔知，我雖然得嗰20歲，但嗰種難過，我卒之知道乜嘢叫做……係眼淚倒流落去嗰種酸，嘩，酸到手又震，畢竟唔係一件拍戲嘅事，係真事嚟㗎，但係好似拍緊戲一樣嘅場面，係好痛好痛好痛！痛得好緊要！」

記者在伍詠薇喪夫後即上酒店拍門追訪，問她是否分到大筆遺產，但伍姑娘曾表示，即使連想攞老公口袋常放著的一支筆留念，夫家都不允許。（林志龍、潘樂文攝）

被市民追罵剋夫貪錢達五年 無處訴苦自覺好可憐

事情並沒有在這裡完結，對伍姑娘的謾罵聲，在打後5、6年從沒停止，「市民鬧我，因為我係公眾人物吖嘛，其實我都係市民嚟㗎。但係喺市民個角度，你係公眾人物，咁就要Suffer（承受）呢啲嘢㗎啦，食得鹹魚抵得渴。我行過街，入一條街，俾人鬧到我，粗口乜都齊晒！」伍姑娘其實已被罵到麻木，亦一向罵不還口，不過有一次最嚴重，「有一條友，鬧我，你係『劏豬凳！死開啦！貪心！貪錢！都係呢啲嘢啦，咁又唔知點解呢，呢個又搭嘴鬧鬧鬧，好嘈咁鬧，但係我係要行嗰條路，你明唔明嗰種感覺？後尾我大個睇返轉頭，好可憐呢個女仔，我幻想睇住自己嘅背影，俾人鬧，一路一路行，我只係答咗一句：『咩呀？』有火呀嘛，我都係人嚟㗎嘛，我話：『咩啊？』嘩！𡁻到呀……嗰次鬧得好勁，我都覺得咁多人鬧，好尷。」還拖過一次，換來被罵得更慘、被圍攻，自此她還是繼續木無表情任鬧算了。

出街持續被人鬧足5、6年，伍詠薇說自己猜想當時應該無論行街、搭𨋢，都是相中那個表情。（林志龍、潘樂文攝）

大半年冇工開的日子，寄情夜蒲、飲酒麻醉自己，但始終未能驅散內心的空虛。這些辛酸身邊沒人經歷過，伍姑娘有口難言，亦不懂如何招駕，她於是嘗試致電撒瑪利亞防止自殺會，卻又怕別人認得出自己，「嗰時冇考慮過人哋認唔認得你把聲，梗係唔係話自己姓伍啦，我話我姓陳，搵個渠道去講件事出嚟，但係講嘢你又要兜彎，我都講咗我唔識轉彎抹角。我打過兩晚去，唔同人接電話嘅應該係，我講講吓又驚人哋知道我係邊個喎，咁我又唔想講。我唔係話撒瑪利亞會幫唔到手，但係係我呢個情況啫。」常說「時間沖淡一切」，伍姑娘切實感受過是真的，「唔開心，其實邊個同我講都冇用，喺我個Case，原來係要自己去釋懷好多嘢，自己幫自己，鑽牛角尖都係自己鑽㗎咋，所以要自己去幫自己，我用咗好長嘅時間幫自己去跑出呢個陰霾。」

伍姑娘求助無門，最終卻領悟出，時間確實能沖淡一切，而人生面對種種低潮，終究只能靠自己幫自己去釋懷。（林志龍、潘樂文攝）

感恩梁材遠及亞視起用自己 復工後同事如見鬼

伍姑娘很感謝亞洲電視以及監製梁材遠，在出事大半年，還沒人敢起用她的時期，梁材遠卻說：「不如搵伍詠薇返嚟拍嘢啦，其實冇嘢吖，一件事件啫。」在別人眼中，亞視或許是弱台，但她始終感激亞視，從沒有看不起她。不過復工後，伍姑娘就要面對公司同事的嘴臉，她憶述當時同事見到她如見鬼般，竊竊私語、一臉驚愕：「嘩……伍詠薇呀…嘩，伍詠薇呀！」她覺得很幼稚，但那時她一心只想搵錢、拍劇，所以仍然在這樣的工作環境下摸索出自己的生存之道：「我就係要女鬼咁樣生存喺呢個世界上！生存咗一段時間，大家習慣咗一個女鬼，咪變咗同事囉，咪繼續我嘅生活囉，所以我經過好多Barricades（障礙）㗎，但只要你覺得冇問題就得㗎喇，我真係好識去開解自己㗎。你覺得有問題嘅話，人哋就覺得你有問題，如果你自己都避開嘅話，你就永遠咁㗎喇，所以我唔避囉。」

喪夫事件後，伍姑娘大半年冇工開，她感謝亞視監製梁材遠邀她拍劇，而她就接下了卡士強勁的《豪門》，主演有陳庭威、陳玉蓮、吳毅將、方 剛、沈殿霞 、李香琴、劉錦玲等。（《豪門》劇照）

伍姑娘事發大半年後回亞視復工，面對同事如見鬼般的嘴臉，但她那時一心只想搵錢、拍劇，所以仍然在這樣的工作環境下摸索出自己的生存之道：「我就係要女鬼咁樣生存喺呢個世界上！」（林志龍、潘樂文攝）

從未收取任何遺產 卻被男演員叫「一億七」侮辱

那時期很多班底、人材過檔亞視，伍姑娘又遇上不少好角色，加上公司肯畀機會，她愈來愈忙，慢慢都沒時間再去管人家的閒言閒語，公司同事亦開始沒再講那件事，她形容：「報紙有報紙寫，我又有我自己喺亞視做。」直至她外闖進軍影圈，卻被男演員出言侮辱，無緣無故以「一億七」稱呼她。那時報道說伍姑娘繼承了亡夫逾億遺產，人人以為她志不在演藝工作，不但令她拍戲時片酬被壓至震撼價，男演員更以遺產一事嘲諷她，本來她一時間還不懂反應，對方再說：「使乜做啫而家？咁多錢！一億七！」伍姑娘自問都是性情中人，不是嬌嗲的女生，她原本想笑一笑輕輕化解，便回應：「黐線啦，唔好講啲咁嘅嘢啦，唔好玩啦。」但男演員仍然未肯收口，再出聲：「講真喎！你咁多錢，仲使乜做啫？唔好阻住地球轉喎。」當問到該名男演員現今是否還在行內，她思考半响說：「不在香港。」

伍詠薇當年被指繼承了亡夫的逾億遺產，有男演員無禮地叫她「一億七」，叫她有大把錢就別阻住地球轉。（林志龍、潘樂文攝）

對於片酬被壓價、開工被冷嘲熱諷、出街被追罵，伍姑娘說自己21至25都過著這樣的生活，但表示：「咁我都要生活㗎，咁咪生活囉，對唔住，係生存囉，25歲之前就係咁㗎喇。」（林志龍、潘樂文攝）

六年後一個訪問 外界終於轉風向讚伍姑娘勇敢

本來二十幾歲大好年華，伍姑娘幻想自己過著被男人圍著團團轉、四圍與心儀男士約會的生活，而現實卻並非如此，她形容：「20至30歲呢段時間，呢十年，我上半節，簡直好似踢波射龍門……《少林足球》咁射過嚟，球球中啊！真係好難，記者係咁不停咁寫，一支筆就搞到我命都冇埋咁滯，市民又當我人球咁樣，我都唔知點算好，都幾辛苦嘅。」直至幾年後，有周刊邀請伍姑娘做專訪，叫她道出這幾年的生活，刊出了六頁訪問，讓她平反，結果周刊大賣不特止，社會間一夜之間風向大轉，「個個見到你都話『你好好呀！你真係好勇敢呀！』哈，一夜之間，一個禮拜之間，由『八婆！』突然間變到『你好勇敢呀！』原來人就係咁樣㗎喇，所以你問我，對我生命影響最大，你問係咪翁生定係邊個，係社會。」

伍姑娘直言，如果時光可以倒流，她希望平行時空下的自己，20幾歲可以享受一個女孩子應有的節奏，輕輕鬆鬆拍下拖。（林志龍、潘樂文攝）

黃金歲月捱過低谷 已不再被大小事牽動情緒

事過境遷後，伍姑娘再回想，覺得以後人生再沒什麼要看不開了，「對於我之後我嘅生命、將來，我都覺得冇咩肉痛，傷感，我冇乜情緒㗎喇已經，有咩嘢係嘢呢？人最多最後咪死咗咋嘛，過程裡面享受佢啦，使乜咁執著呢個點、嗰個點啫，Take it easy！」她坦言：「我都冇做錯過嘢，我都俾人鬧喇，點解啫？人哋當時話我八婆，乜嘢劏豬凳，佢將生活不如意嘅嘢就投射咗落我度吖嘛，但我又頂得順喎，金剛不壞之身，頂咗佢，算囉！」受完幾年靶，伍姑娘對人生任何大中小事都已懂得淡然面對，對自己或別人的任何事都不會放得太大，「你見我大癲大肺，其實我君子之交淡如水，啱啱好得㗎喇，最舒服係咁樣。我對你冇期望，你對我都唔好有期望，但係你有需要嘅時候，我會關心你，我覺得咁做朋友最Good。」