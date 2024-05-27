獨家｜張秀文嫁豪門後絕迹幕前屢傳大肚　素顏行街仍難掩咪神身材

港姐亞軍張秀文（Sammi）21年與年賺千萬的金融才俊老公王大權（Billy）結婚，自此幾乎神隱，似乎全職做少奶奶，更屢傳她懷孕。雖然她目前仍然是TVB藝人，除了22年錄製無綫節目《答得快 好世界》，以及去年底現身何依婷婚禮後，Sammi可謂絕迹公開活動，亦未有更新社交平台，令人對其近況相當好奇。

《3日2夜》相信是張秀文代表作之一。（電視截圖）

張秀文以往在TVB做主持為主，亦不吝嗇其好身材。（節目截圖）

張秀文21年底與金融才俊老公Billy結婚，婚前曾表示老公提出送黃竹坑豪宅，但她嫌太貴不好意思收。（資料圖片）

張秀文大婚後在IG出Post剖白做人妻心情，但自此已有兩年半冇再更新社交平台，似乎專心過少奶生活。（IG@sammicheung926）

張秀文與老公經金牌媒人Bob介紹而相識，大家都說Sammi嫁得好好。

張秀文婚後大半年曾錄製TVB綜藝節目，但之後又繼續神隱。（資料圖片/葉志明攝）

張秀文大露背。（IG@sammicheung926）

Sammi（左上）絕迹公開及幕前活動，但去年底何依婷結婚，她就有做姊妹。（IG@reginahyt）

Sammi（右一）是何依婷的好姊妹。（IG@reginahyt）

《01娛樂》日前就獨家影到Sammi與朋友在旺角一個商場行街，與好友全程有講有笑。她當日素顏示人，戴上Cap帽相當低調。不過有「咪神」稱號的她，著住緊身T恤及牛仔褲，樸素之餘身材仍然非常吸睛！但從側面所見，著牛仔褲的Sammi腹部扁平冇孕味，相信仍然要等一段時間才有大肚好消息！

婚後神隱的張秀文，日前與好友行商場。（《01娛樂》）

張秀文全程與好友雞啄唔斷。（《01娛樂》攝）

張秀文打扮休閒。（《01娛樂》）

張秀文素顏及戴Cap帽現身，非常低調。（《01娛樂》）