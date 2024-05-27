福祿壽訓練學院｜炎明熹「家族」登場又唱又跳　呢個人扮乜似乜

TVB節目《福祿壽訓練學院》由阮兆祥、李思捷、王祖藍、陳懿德及郭珮文主持，昨晚（26日）一集請到炎明熹出場做嘉賓，為大家帶來美妙的歌聲。炎明熹一出場就唱出《Crystal Clear》，大家都聽出耳油，但當他們出場後，就瞬間變成全場大笑。

今日（26日）一集請到炎明熹出場做嘉賓，為大家帶來美妙的歌聲。(節目截圖)

當他......們出場後，就瞬間變成全場大笑。(節目截圖)

原來是阮兆祥打扮成炎明熹出場，他一出場就用普通話唱出《Crystal Clear》的歌詞，在場的觀眾已經忍不住掩嘴大笑，炎明熹看到阮兆祥扮成自己都忍不住笑了。下一位現身的就是王祖藍，他亦打扮成炎明熹出場，一出場他就用廣東話唱出《Crystal Clear》的歌詞，可以見到炎明熹雖然很想笑，但仍然深深吸一口氣忍住。最後出場的是李思捷，他亦是以同樣打扮出場，一出場他就用日語加廣東話唱出《Crystal Clear》的歌詞，而炎明熹方面看得出她很想笑，但仍然努力忍住，因為之後他們福祿壽三人圍著炎明熹在轉，炎明熹盡量不去看他們來唱完這首歌。

炎明熹看到阮兆祥扮成自己都忍不住笑了。(節目截圖)

下一位現身的就是王祖藍，可以見到炎明熹雖然很想笑，但仍然深深吸一口氣忍住。(節目截圖)

最後出場的是李思捷，看得出炎明熹很想笑，但仍然努力忍住。(節目截圖)

福祿壽三人圍著炎明熹在轉，炎明熹盡量不去看他們來唱完這首歌。(節目截圖)

到介紹自己時，阮兆祥先是叫炎明熹：「妹妹啊，同大家打聲招呼啦！」炎明熹介紹完後阮兆祥就接話：「我係佢嘅家姐…炎命祥。」到王祖藍就說：「我係佢表姨媽，炎命短。」最後李思捷時，他表示自己叫：「你好，我係炎命硬。」之後王祖藍續說：「我哋三個平時叫做炎三，加埋你我哋係炎三炎四。」他們介紹完自己後便一起唱出《Little Magic》，「炎三炎四」一起又唱又跳，在場的觀眾都看到捧腹大笑。其實阮兆祥真的扮誰都會有雙生兒的感覺，今次連扮炎明熹都有她姐姐的感覺，十分強勁。

炎明熹「家族」叫「炎三炎四」。(節目截圖)

他們介紹完自己後便一起唱出《Little Magic》。(節目截圖)

其實阮兆祥真的扮誰都會有雙生兒的感覺。(節目截圖)

家姐，炎命祥。(節目截圖)

表姨媽，炎命短。(節目截圖)