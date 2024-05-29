周柏豪孖容祖兒唱《必殺技》　唱功大躍進平反《櫻花樹下》黑歷史

周柏豪當年在自己的《Imperfect Live 2013 Collection》音樂會中，邀請張敬軒擔任嘉賓合唱歌曲《櫻花樹下》，但由於二人唱功對比甚大，周柏豪開口唱第一句歌詞「樹蔭有一隻蟬」時，明顯已比起原曲音調低幾個Key，而所有高難度及高音部份則全數交由軒仔演繹，此事堪稱周柏豪黑歷史，更慘被網民恥笑多年。

周柏豪當年請張敬軒做演唱會嘉賓，合唱《櫻花樹下》，被指將難唱部份畀晒對方，突顯唱功差異。（影片截圖）

相信周柏豪當年冇諗過自己因此事被網民取笑多年。（影片截圖）

多年後，他在《聲夢傳奇》擔任星級導師時，學員之一的冼靖峰同樣挑戰《櫻花樹下》，周柏豪給予評語時亦大方話當年，他說：「呢首歌曾經都考起過我，軒仔叫我將啲難唱嘅位畀晒佢，因為呢首歌係屬於佢，佢嚟（演唱會）係幫我做嘉賓，應該要減輕我壓力，但結果出到嚟（反而）增加左我好多嘅壓力。」一旁的JW和李克勤都忍俊不禁，笑埋一份。

多年後，周柏豪在《聲夢傳奇》擔任星級導師時，遇上學員冼靖峰唱《櫻花樹下》，他坦言：「呢首歌曾經都考起過我。」（電視截圖）

不過，近日周柏豪與容祖兒在內地節目《天賜的聲音5》合唱古巨基的《必殺技》，歌藝竟然大躍進！由於這首歌原Key都幾高，但周柏豪表現比11年前唱《櫻花樹下》時進步不少，亦不會再避開高難度部份，有網民就認為終於摵甩了《櫻花樹下》的污名。

周柏豪曾作過《天窗》一曲畀容祖兒，二人曾推出合唱版。（冤枉娛樂）

近日周柏豪與容祖兒在內地節目《天賜的聲音5》合唱古巨基的《必殺技》，歌藝大躍進！（浙江衛視）

周柏豪今次再冇避開高音位，唱到副歌更被指表現一流。（浙江衛視）

原本的短片下，有人因周柏豪的歌聲感驚艷，說：「周柏豪唱第二段副歌真的一流。好聽的不得了！厲害！！」、「周柏豪清唱原來那麼厲害」、「比比鳥進化了」短片在其他社交平台傳開後，香港網民說：「周柏豪如果而家先出道，佢應該會變咗實力派歌手。」、「我喺呢一年內睇過佢五場個唱，兩場佢做嘉賓嘅Edward Chan音樂會，我諗我可以講佢唱現場真係進步咗好多，無誰氣息定音準都穩定咗好多。」、「其實佢本身係有實力嘅，只不過係同張敬軒一齊有啲對比啫。」

原片有不少人留言讚周柏豪的唱功，亦有人認為他與容祖兒合唱好夾、好好聽。（YouTube）

有人認為周柏豪終於為自己的黑歷史平反，又指他生不逢時。（Threads）

不過，也有人覺得影片明顯經過大量修音，指周柏豪的聲線有很多Autotune痕跡，又認為其唱功與容祖兒比，仍然是兩個層次。