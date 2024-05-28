抗癌勇士J2文頌男29歲生日　已做25次電療曾灰心：好厭倦呢啲生活

J2台《不正常愛情研究所》主持文頌男（Koba）去年10月確診患上罕見癌症「尤文氏肉瘤」（Ewing’s Sarcoma），之後全面停工及積極接受治療。5月26日迎來29歲生日，至親為他簡單慶祝，他透露已完成25次電療，惟病情反覆曾令他相當灰心：「覺得自己無論身體定精神上都已經好疲憊，好唔想再捱落去。」



28歲抗癌勇士文頌男仍需接受11次電療 嗎啡份量愈來愈重仍難止痛

文頌男連月來出入醫院接受治療。（IG：@koba_mcn）

文頌男由濃眉大眼變成無眉男。（IG：@koba_mcn）

Koba獲媽媽家姐及好友在家溫馨慶祝29歲生日，全家福中見到他捧著蛋糕笑容燦爛，在眾人起哄下準備切蛋糕，鏡頭外有人說：「29歲啦，提醒下你。下年轉字頭（30歲）啦！」Koba微笑回答道：「仲有下年…希望。」笑容中帶一點無奈。

文頌男家人在家中為他慶祝29歲生日。（IG：@koba_mcn）

文頌男家人在家中為他慶祝29歲生日。（IG：@koba_mcn）

Koba抗癌之路十分辛苦，他指醫生安排他做28次電療，早前已完成25次：「喺呢段期間，我身體成日都覺得好唔舒服、食唔落嘢、食完又好想嘔返出嚟，成日都覺得好眼瞓、好攰、體力好差、做少少嘢就索曬氣，就係因為咁，所以我好耐都冇出Post，連玩Social Media嘅精神都冇。成日瞓喺張床度，會諗到好多嘢，成日都好驚，會唔會以後都係咁樣呢？又跛又痛、連去個廁所都好辛苦、食唔到嘢又要逼自己食、隔幾個鐘就要食一次藥，真係…真係好厭倦呢啲生活。」但家人、朋友，以及一直關心他、捐款支持他的網友，令他有活下去的動力。

文頌男友人都專誠上門為他送上祝福。（IG：@koba_mcn）