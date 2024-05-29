靚女主持遭狂粉寄陰司紙詛咒極恐怖　對方自稱係電視台高層親戚

HOY TV節目《健康關注組》主持李婷婷今年初爆出遭狂粉滋擾一年多，因狂粉一直發訊息給李婷婷想約單獨見面遭拒絕，不受關注後就一直電話滋擾對方，此舉於去年十月更已被定罪成！其後，狂粉於九龍新界瘋狂張貼大字報，甚至公開李婷婷的電話號碼，嚴重影響李婷婷的聲譽以及工作。雖然李婷婷多番報警求助，甚至有狂粉於去年10月因電話滋擾被定罪，但仍未阻止狂粉的瘋狂行為。最近再有狂粉無視法紀，將行動升級，分別寄了11以及18封詛咒信到HOY TV節目組，信封內有不少溪錢、陰司紙，非常恐怖，目前節目組已報警求助！

李婷婷形象甜美！（IG/@tinaltt821）

復工不久再收無止境滋擾。（IG/@tinaltt821）

恐怖行為！

分別寄出11以及18封詛咒信！

令人髮指！

被狂粉滋擾兩年的李婷婷事業以及情緒都深受打擊，她向《香港01》表示：「3月貼完大字報，5月又喺馬會附近貼……佢仲會去騷擾所有搵我做嘢嘅客，想佢哋唔敢再搵我。我最近開始復工，又寄信去HOY TV，好彩嘅係HOY TV都好體諒我。（點解個狂粉一直咬住你唔放？）佢之前一直都有send訊息話送咩禮物/金錢約我單獨食飯,但我都冇理會過,佢又話其他女仔都肯,得我一個咁麻煩,最後出席完我嘅粉絲聚會,就言語信息不停駡我,詛咒我及家人,好可怕！其實連電話號碼佢都係唔知用咩途徑拿到,可能個次粉絲聚會同佢想像嘅有出入掛,我一向同所有粉絲都會保持一定嘅距離。原來不受關注卻做咁多接二連三的滋擾行為......」

不停詛咒家人！

口出惡言！

好過份！

而狂粉又向其他網友自稱是電視台高層親戚。李婷婷指未知真偽，但如屬實懇求他的家人勸喻他停止一切滋擾行為：「如果真係嘅，希望大家都係行內人，佢呢啲行為舉動真係好影響工作同埋個人情緒，好多韓國明星受黑粉影響到自殺，我都終於明白個種壓力。佢仲要唔止網上言論，係對外做啲刑事嘅嘢，家人都有責任，不能縱容。」對此，《香港01》向該名電視台高層求證，至今仍未有回覆。

自稱係電視台高層親戚。

遭狂粉貼大字報！

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李婷婷曾推出個人慈善月曆及純影集的「愛馬女神」，是直播平台「騰訊voov」的首名百萬主播，形象正面的她近年加入HOY TV節目《健康關注組》，與梁嘉琪、高鈞賢和麥詩敏等擔任主持。