九龍城寨｜四子出活動粉絲企滿三層　伍允龍隔空回應舊愛鍾嘉欣

《九龍城寨之圍城》票房衝破九千萬，四位主角林峯、伍允龍、劉俊謙、胡子彤齊齊現身商場，出席粉絲見面會，場面墟冚。

林峯、伍允龍、劉俊謙、胡子彤現身商場見面會，粉絲、路人企滿商場三層。（葉志明攝）

林峯、伍允龍、劉俊謙、胡子彤現身商場見面會，粉絲、路人企滿商場三層。（葉志明攝）

4子接受訪問時，胡子彤再一次提到無諗過人生可以有見面會，除咗開心，都係開心。「開心係因為透露電影令大家鍾意我哋，而唔係單獨一個人，呢個經驗係好寶貴。」對於被讚係「小可愛」，胡子彤亦欣然接受，仲話要好好享受每個時刻，亦可以試走可愛路線。

見到粉絲企滿商場三層，伍允龍都忍唔住問林峯到底佢哋拍咗部咩作品，以為自己走偶像路線。問到有無興趣加入Kowloon Four，伍允龍話可考慮跳《Monica》，但之後又改口話等電影公司安排，似乎怕要開金口。

問到電影過億福利，大家都唔敢亂開支票，話要交俾公司安排。（葉志明攝）

劉俊謙因電影而加倍斬獲大批劉太，女朋友蔡思韵早前出席活動時，大方送上祝福，十分好笑。劉俊謙笑指女友大愛。「我好榮幸有個咁嘅女朋友，今日我都聽到好多人叫Tony (胡子彤英文名），我以為朝偉嚟咗。」

對於有指電影前傳將加入新角色，四人都表示暫未聽聞。（葉志明攝）

電影將開始開拍前傳，鍾嘉欣日前開口自薦，伍允龍反問傳媒：「佢有咁講？」林峯在旁表示嘅想睇二人對打。對於被舊愛讚係筍盤，伍允龍就只係簡單表示多謝，問到擇偶條件，佢就話：「最緊要有愛心，鍾意我，最好就係靚啦。」